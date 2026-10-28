Rockowe i metalowe koncerty w Polsce w 2027 roku - wspólny występ Deep Purple i Alice'a Coopera oraz solowa wizyta Bruce'a Dickinsona! Kalendarium [DATY, MIASTA, BILETY]

Nie sposób zaprzeczyć, że Polska stała się niezwykle atrakcyjnym miejscem na koncerty największych gwiazd muzyki. Dotyczy to również artystów i zespołów z kręgu rocka i metalu. Kto wystąpi nad Wisłą w 2027 roku? Zajrzyj do kalendarium!