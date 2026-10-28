Rockowe i metalowe koncerty w Polsce w 2027 roku - wspólny występ Deep Purple i Alice'a Coopera oraz solowa wizyta Bruce'a Dickinsona! Kalendarium [DATY, MIASTA, BILETY]

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-28 10:24

Nie sposób zaprzeczyć, że Polska stała się niezwykle atrakcyjnym miejscem na koncerty największych gwiazd muzyki. Dotyczy to również artystów i zespołów z kręgu rocka i metalu. Kto wystąpi nad Wisłą w 2027 roku? Zajrzyj do kalendarium!

Deep Purple i Alice Cooper
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Kolejne dni, tygodnie, miesiące mijają. Niektórym upływ czasu kojarzy się z czymś negatywnym, przemijaniem, nadchodzącym końcem.

Dla fanów i fanek muzyki oznacza to jednak jedno - odliczanie czasu do kolejnych koncertów ulubionych artystów, artystek i zespołów! 2026 rok jeszcze trwa, przed nami na horyzoncie już majaczy jednak kolejny! Co będzie się w nim działo pod kątem koncertowym? O kim już na ten moment wiadomo, że planuje wizytę i występ w różnych miejscach nas Wisłą w 2027 roku?

Poniżej znajdziesz podręczne kalendarium, podzielone na miesiące. Znajdziesz w nim rozpiskę dat, wykonawców, wykonawczyń i formacji, festiwali, miejsc oraz informacje, gdzie prowadzona jest sprzedaż biletów. Uwaga! Artykuł jest na bieżąco aktualizowany.

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Koncerty rockowe 2027 - Styczeń

Koncerty rockowe 2027 - Luty

Koncerty rockowe 2027 - Marzec

Koncerty rockowe 2027 - Kwiecień

Koncerty rockowe 2027 - Maj

Koncerty rockowe 2027 - Czerwiec

Koncerty rockowe 2027 - Lipiec

Koncerty rockowe 2027 - Sierpień

Koncerty rockowe 2027 -  Wrzesień

Koncerty rockowe 2027 - Październik

Koncerty rockowe 2027 - Listopad

Koncerty rockowe 2027 - Grudzień

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