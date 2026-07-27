Ministry w Polsce 2027! Legenda industrial metalu ogłasza koncert w Warszawie

Redakcja Eska ROCK
aszu
2026-07-27 18:28

Ministry wraca do Polski! Ojcowie industrial metalu wystąpią w 2027 roku w Warszawie. Grupa pod wodzą Ala Jourgensena zagra przekrojowy set, w którym nie zabraknie największych klasyków i nowości. Sprawdźcie datę, miejsce i szczegóły dotyczące biletów na to wydarzenie.

Zespół Ministry na scenie. O koncercie legendy industrial metalu w Warszawie przeczytasz na EskaRock.
Autor: Selbymay/ CC BY-SA 4.0
Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Ministry w Warszawie: ojcowie industrial metalu wracają do Polski

Al Jourgensen i jego ekipa to absolutni pionierzy gatunku, którzy od dekad bezkompromisowo łączą metalowe riffy z chłodną elektroniką i zaangażowanym przekazem. Na warszawskim koncercie fani mogą liczyć na potężną dawkę energii i przekrój całej kariery zespołu. Chociaż dyskografię grupy zamyka świetnie przyjęty album "Moral Hygiene" z 2021 roku, Ministry cały czas pracuje nad nowym materiałem o roboczym tytule "Arena Rock". Niewykluczone, że podczas wizyty w Polsce usłyszymy przedpremierowo część nowych kompozycji.

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Ministry w Warszawie 2027: data, miejsce, support

Wydarzenie zapowiada się jako prawdziwe święto dla fanów industrialu, bo u boku Ministry wystąpi legendarna niemiecka formacja Die Krupps. Koncert odbędzie się 22 kwietnia 2027 roku w warszawskim klubie Progresja, a jego organizatorem jest agencja Knock Out Productions. Poniżej znajdziecie szczegółową rozpiskę wydarzenia:

  • Data koncertu: 22 kwietnia 2027 r.
  • Miasto: Warszawa
  • Miejsce: Klub Progresja
  • Godzina koncertu: otwarcie bram 18:30, start o godz. 20:00
  • Support: Die Krupps

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Ministry w Warszawie 2027 - BILETY

Sprzedaż biletów na warszawski koncert Ministry wystartuje w dwóch pulach. Przedsprzedaż ruszy 24 lipca o 15:00, a regularna sprzedaż rozpocznie się 27 lipca o 11:00. Wejściówki będą dostępne w serwisie Knockout Music Store. Ceny biletów zaczynają się od 179 zł (w zależności od puli mogą wzrosnąć do 210 zł). Pamiętajcie, że do ceny końcowej najczęściej doliczana jest opłata serwisowa bileterii.

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