Tomasz Raczek w “Mellinie” w Esce ROCK!

W najnowszej "Mellinie" gościem jest najsłynniejszy polski krytyk filmowy Tomasz Raczek. Pierwszy naczelny "Playboya" w rozmowie Marcinem Mellerem m.in. wspomina czasy kiedy był oficerem rozrywkowym na pokładzie statku Stefan Batory. Jak mówi, szczególną uwagę przykuwała jedna z artystek, która uwielbiała opalać się topless czym przysparzała oficerowi rozrywkowemu nie lada kłopotów.Raczek wspomina film, który wyciągnął go z napadów lęku i tytuł, który (a to się rzadko zdarza krytykom filmowym) oglądał wielokrotnie.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.