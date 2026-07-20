Quiz. Czy rozpoznasz film z PRL-u tylko po jednym kadrze?

Kino czasów PRL-u to fenomen, który do dziś budzi sentyment i nostalgię, a jednocześnie stanowi ważny komentarz do ówczesnej rzeczywistości. Nie da się ukryć, że był to okres niezwykle płodny. Wiele produkcji przeszło do historii. I do dziś nie tracą one na popularności.

Filmy często odzwierciedlały realia epoki, jej absurdy czy marzenia, a czasem subtelnie przemycały także komentarze społeczne. Są one prawdziwą skarbnicą ironii czy krytyki, ukrytej między wierszami.

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Postanowiliśmy więc stworzyć quiz, w którym będziemy sprawdzać pamięć wizualną. Nie zamierzamy pytać o nazwiska aktorów czy szczegóły fabularne. Zadaniem będzie rozpoznanie filmu z okresu PRL-u wyłącznie po pojedynczym kadrze. To prawdziwe wyzwanie dla koneserów i fanów dawnej telewizji.

Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Prawdziwi znawcy filmów z okresu PRL-u z pewnością nie będą mieli większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

Rozwiąż nasz quiz: