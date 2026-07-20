Quiz. Czy rozpoznasz słynne filmy z okresu PRL-u tylko po jednym kadrze?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-20 11:15

Wiele filmów, które ukazały się w okresie PRL-u, przeszło do historii i dziś są uznawane bezsprzecznie za kultowe. Czy jesteś w stanie rozpoznać te produkcje tylko po jednym kadrze? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź swoją pamięć. Tylko najlepsi zdobędą 10/10.

Film
Autor: YouTube/screen z wideo

Quiz. Czy rozpoznasz film z PRL-u tylko po jednym kadrze?

Kino czasów PRL-u to fenomen, który do dziś budzi sentyment i nostalgię, a jednocześnie stanowi ważny komentarz do ówczesnej rzeczywistości. Nie da się ukryć, że był to okres niezwykle płodny. Wiele produkcji przeszło do historii. I do dziś nie tracą one na popularności. 

Filmy często odzwierciedlały realia epoki, jej absurdy czy marzenia, a czasem subtelnie przemycały także komentarze społeczne. Są one prawdziwą skarbnicą ironii czy krytyki, ukrytej między wierszami.

FB: Wczasy w PRL-u. Jak wyglądał wypoczynek za czasów komuny?

Postanowiliśmy więc stworzyć quiz, w którym będziemy sprawdzać pamięć wizualną. Nie zamierzamy pytać o nazwiska aktorów czy szczegóły fabularne. Zadaniem będzie rozpoznanie filmu z okresu PRL-u wyłącznie po pojedynczym kadrze. To prawdziwe wyzwanie dla koneserów i fanów dawnej telewizji.

Polecany artykuł:

Co wiesz o czasach PRL-u? Przekonaj się w quizie i odpowiedz, czy to prawda, cz…

Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Prawdziwi znawcy filmów z okresu PRL-u z pewnością nie będą mieli większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy. 

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz. Czy rozpoznasz kultowe filmy z okresu PRL-u tylko po jednym kadrze?
Pytanie 1 z 10
Co to za film?
FIlm