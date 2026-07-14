Quiz. Rozpoznaj aktorki i aktorów z czasów PRL-u po zdjęciu. Zdobędziesz 10/10?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-14 13:25

Czas na kolejną sentymentalną podróż do okresu PRL-u. Przyszła pora na test o kultowych aktorkach i aktorach z tamtego okresu. Zasady quizu są proste: wystarczy dopasować zdjęcie do odpowiedniego nazwiska.

Aktorzy
Autor: CC0 2.0

QUIZ. Rozpoznaj aktorki i aktorów z czasów PRL-u po jednym zdjęciu

Przyszła pora na sentymentalną podróż do złotego wieku polskiego kina i telewizji! Cofamy się do lat, gdy premiery filmowe były prawdziwymi wydarzeniami, a seriale gromadziły przed telewizorami całe rodziny. Tak, chodzi o epokę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej!

Kino i telewizja z okresu PRL-u to wielowymiarowy świat, który – mimo upływu lat – cały czas fascynuje. Aktorzy i aktorki tamtych lat to nie tylko wykonawcy ról, ale prawdziwe ikony kultury, których twarze, głosy i specyficzne gesty stały się symbolami konkretnych typów postaci. 

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Czas na kolejny quiz składający się z dziesięciu pytań. Wystarczy rozpoznać aktorkę lub aktora po jednym zdjęciu. Prawdziwy znawcy powinni, bez większych problemów, zdobyć maksymalną liczbę punktów. 

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Rozwiąż nasz quiz:

Quiz. Rozpoznaj aktorki i aktorów z czasów PRL-u po jednym zdjęciu
Pytanie 1 z 10
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Aktorka