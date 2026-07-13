Skunk Anansie wracają do Polski w 2026 roku! Szczegóły koncertu formacji

Letnia Scena Progresji szykuje się na prawdziwą inwazję dźwięków! Już wkrótce, w samym środku lata, rozbrzmią tam kultowe utwory Skunk Anansie. Zespół, który od lat elektryzuje publiczność swoim unikalnym stylem i bezkompromisowymi tekstami, z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. To doskonała okazja, by na żywo doświadczyć energii, która emanuje ze sceny podczas ich występów. Jeśli jesteś fanem alternatywnego rocka i punka, ten koncert jest obowiązkowy!

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Skunk Anansie w Polsce - kiedy i gdzie?

Skunk Anansie wystąpi na Letniej Scenie Progresji 14 lipca 2026 roku. Letnia Scena Progresji to kultowe miejsce na mapie koncertowej Warszawy, znane z doskonałej akustyki i niepowtarzalnej atmosfery. Koncert organizuje Charm Music Poland, gwarantując profesjonalną organizację i niezapomniane wrażenia.

Czasówka wydarzenia:

18:00 - Early Entrance

18:30 - otwarcie drzwi

19:30 - Grove (support)

20:30 - Skunk Anansie

Skunk Anansie, założony w Londynie w 1994 roku, od samego początku wyróżniał się na tle innych zespołów. Ich muzyka to wybuchowa mieszanka alternatywy, rocka i punka, z subtelnymi wpływami dubu, co podkreśla ich wielokulturowe korzenie. Bezkompromisowe teksty, poruszające ważne kwestie społeczne i polityczne, oraz charyzmatyczna wokalistka Skin, otwarcie manifestująca swoją queerową tożsamość, sprawiły, że Skunk Anansie szybko stał się jednym z najważniejszych i najbardziej komentowanych zespołów swojego pokolenia. Zdobyli międzynarodowy sukces, a ich koncerty to prawdziwe, energetyczne widowiska.