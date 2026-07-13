Skunk Anansie wracają do Polski w 2026 roku! Szczegóły koncertu formacji

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-13 14:11

Fani mocnych brzmień, przygotujcie się! Legendarny Skunk Anansie zmierzają do Polski, by dać czadu na Letniej Scenie Progresji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników alternatywnego rocka z pazurem. Data, miejsce, szczegóły? Wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz poniżej!

Skunk Anansie
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Letnia Scena Progresji szykuje się na prawdziwą inwazję dźwięków! Już wkrótce, w samym środku lata, rozbrzmią tam kultowe utwory Skunk Anansie. Zespół, który od lat elektryzuje publiczność swoim unikalnym stylem i bezkompromisowymi tekstami, z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. To doskonała okazja, by na żywo doświadczyć energii, która emanuje ze sceny podczas ich występów. Jeśli jesteś fanem alternatywnego rocka i punka, ten koncert jest obowiązkowy!

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Skunk Anansie w Polsce - kiedy i gdzie?

Skunk Anansie wystąpi na Letniej Scenie Progresji 14 lipca 2026 roku. Letnia Scena Progresji to kultowe miejsce na mapie koncertowej Warszawy, znane z doskonałej akustyki i niepowtarzalnej atmosfery. Koncert organizuje Charm Music Poland, gwarantując profesjonalną organizację i niezapomniane wrażenia.

Czasówka wydarzenia:

  • 18:00 - Early Entrance
  • 18:30 - otwarcie drzwi
  • 19:30 - Grove (support)
  • 20:30 - Skunk Anansie

Polecany artykuł:

Rise Against zmierzają do Polski w 2026! Najważniejsze informacje o koncercie

Skunk Anansie, założony w Londynie w 1994 roku, od samego początku wyróżniał się na tle innych zespołów. Ich muzyka to wybuchowa mieszanka alternatywy, rocka i punka, z subtelnymi wpływami dubu, co podkreśla ich wielokulturowe korzenie. Bezkompromisowe teksty, poruszające ważne kwestie społeczne i polityczne, oraz charyzmatyczna wokalistka Skin, otwarcie manifestująca swoją queerową tożsamość, sprawiły, że Skunk Anansie szybko stał się jednym z najważniejszych i najbardziej komentowanych zespołów swojego pokolenia. Zdobyli międzynarodowy sukces, a ich koncerty to prawdziwe, energetyczne widowiska.

Korn
Galeria zdjęć 27