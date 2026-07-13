To najbardziej kontrowersyjny koncert na Pol'and'Rock Festival?! Ogłoszenie występu Ich Troje z Michałem Wiśniewskim wzbudziło kolosalny skandal - przypominamy, jak to się skończyło

Całe zamieszanie rozpoczęło się w czerwcu 2024 roku, zaledwie miesiąc przed startem jubileuszowego Pol'and'Rock Festivalu. Jurek Owsiak zakomunikował w radiu o zaproszeniu na wydarzenie grupy Ich Troje. Nikt nie spodziewał się tak negatywnego odzewu ze strony bywalców festiwalu, którzy ostro sprzeciwili się obecności popowej formacji w rockowym line-upie.

Główny twórca festiwalu oraz jego współpracownicy musieli zmierzyć się z ogromnym niezadowoleniem publiczności. Uczestnicy imprezy argumentowali brak powiązań zespołu Ich Troje z ciężką muzyką rockową, chociaż wczesne lata działalności kapeli sugerowały coś innego. Jurek Owsiak szybko stanął w obronie swojej decyzji i dokładnie wyjaśnił kulisy zaproszenia. Szef WOŚP przyznał, że postawa Michała Wiśniewskiego zrobiła na nim kolosalne wrażenie po wcześniejszym odrzuceniu kandydatury grupy. Lider zespołu nie obraził się i nadal gorąco polecał udział w festiwalu swoim fanom. Wokalista odpierał internetowe ataki przypomnieniem o fundamentalnych wartościach inicjatywy, czyli pokoju, miłości oraz tolerancji. Upierał się również przy rockowym charakterze swojej formacji. Powszechne oburzenie nie traciło na sile aż do momentu wejścia artystów na scenę.

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Michał Wiśniewski i Ich Troje rozbili bank na Pol'and'Rock 2024

Występ grupy na Małej Scenie zaplanowano na sobotę 3 sierpnia. Twórcy harmonogramu błyskawicznie zdali sobie sprawę z błędu w ocenie popularności koncertu. Zainteresowanie festiwalowiczów przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Przed namiotem zgromadził się olbrzymi tłum, przez co setki chętnych nie zdołały wejść do środka i musiały słuchać muzyki z zewnątrz.

Koncert grupy przyciągnął naprawdę kolosalną widownię podczas trzydziestej edycji festiwalu. Zgromadzeni pod sceną fani entuzjastycznie śpiewali takie hity jak „Mam już dość", „A wszystko to... (Bo Ciebie kocham)!", „Lecz to nie to", „Powiedz", „Babski świat" oraz „Keine Grenzen". Niespodziankę stanowił występ Etiennette, czyli córki wokalisty. Michał Wiśniewski zszokował publiczność, ponieważ za namową zachwyconych widzów bez dłuższego wahania odsłonił pośladki w trakcie trwania show.

Zespół Ich Troje wydał płytę z festiwalu Pol'and'Rock

Pamiątką po występie z 2024 roku stało się wydawnictwo płytowe z zapisem całego widowiska. Kapela powróciła do Czaplinka dwanaście miesięcy później. Zespół Michała Wiśniewskiego wygrał prestiżowy plebiscyt Złotego Bączka dzięki potężnej liczbie głosów od swoich słuchaczy. Artyści zaprezentowali się tym razem na Dużej Scenie i odnieśli kolejny wielki sukces.\

Tal wyglądał występ Ich Troje na Pol'and'Rocku w 2024 roku: