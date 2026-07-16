Dorota Szelągowska w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościówą, bo tak chce być określana, najnowszej "Melliny" była Dorota Szelągowska. Co podkreśla, córka Katarzyny Grocholi.Dokonywała rewolucji w cudzych domach a sama gotowa jest na spokój. Przyznaje, że nie może doczekać się bycia babcią, a najlepsze co człowiek po sobie pozostawia to fajne dzieci. Urodziła się w Libii ale podkreśla, że jest zewsząd. Wkurza ją, że tak po macoszemu traktowane są zawodówki, sama nie ma magistra i póki co nie wraca do szkoły. Ale jak pisała jej mama: "Nigdy w życiu" to jeszcze nie w jej przypadku.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.