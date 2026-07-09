Quiz. To film czy serial z okresu PRL-u?

Nie da się ukryć, że polska kinematografia epoki PRL-u to prawdziwa skarbnica kultowych tytułów, które na stałe wpisały się w naszą świadomość. I do dziś cieszą się ogromną popularnością. Tamte produkcje miały swój niepowtarzalny urok i często były zwierciadłem ówczesnej rzeczywistości. Choć oferta nie była tak bogata jak dziś, to wiele filmów i serialu z okresu PRL-u zyskało status kultowy.

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Czy potraficie odróżnić pełnometrażowy film od odcinkowego serialu, na który czekało się z utęsknieniem przez cały tydzień? Granice między nimi potrafiły się przecież zacierać. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć quiz dotyczący produkcji z okresu PRL-u. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, czy dany tytuł to serial, czy też film.

Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Czy jesteście gotowi na sentymentalną podróż do czasów PRL-u? Jeśli tak, to zapraszamy do wspólnej zabawy. To szansa, by raz jeszcze poczuć klimat tamtych czasów. Sprawdźcie, czy macie w głowie prawdziwą encyklopedię PRL-owskiego ekranu!

Rozwiąż nasz quiz: