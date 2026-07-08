Tak Bona Scotta wspominał Angus Young. Wokalista AC/DC skończyłby 80 lat

Mogłoby się wydawać, że nazwisko Bon Scott kojarzyć będą tylko najwierniejsi fani i fanki klasycznych rockowych brzmień? Nic bardziej mylnego! Zdaje się, że wcale nie trzeba być maniakiem czy maniaczką gitarowego świata, by znać legendarny utwór Highway to Hell, w którym słychać głos właśnie Scotta.

Urodzony 9 lipca 1946 roku w Forfar w Szkocji, muzyką zainteresował się już jako dziecko. Zaczynał jako perkusista w lokalnych zespołach, dopiero w założonej przez siebie kapeli The Spektors okazjonalnie stawał za mikrofonem. Szybko stało się jasne, że jego wokal wyróżnia się, dlatego w kolejnej grupie, The Valentines, pełnił już rolę wokalisty. Kolejne lata to działalność w takich formacjach, jak Fraternity, Mount Lofty Rangers - aż w końcu w 1974 roku dołączył do AC/DC. Bon był częścią składu australijskiej ikony rocka do 1980 roku i nagrał z nią tak kultowe wydawnictwa, jak High Voltage, Let There Be Rock czy w końcu legendarne Highway to Hell z 1979 roku.

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Tak po latach Bona Scotta wspominał Angus Young

Niestety, Bon Scott zmarł 19 lutego 1980 roku w wieku zaledwie 33 lat w wyniku ostrego zatrucia alkoholem. Dziedzictwo wokalisty wciąż jest jednak niezwykle żywe i ważne w dziedzictwie i twórczości AC/DC.

W 1998 roku Angus Young udzielił wywiadu dla magazynu "Guitar World", w którym wspomniał nieżyjącego kolegę. Gitarzysta przyznał, że Bon miał duszę perkusisty, do tego był osobą niezwykle otwartą i przyjacielską. Muzyk dodał, że pomimo bycia frontmanem, Scott to jego wypychał na przód sceny. Young wspomniał, że w AC/DC w tym tak szczególnym okresie, jakim było wdrapywanie się na szczyt nie dochodziło do żadnych tarć, a wszyscy byli dla siebie bardzo wspierający.

Gitarzysta otwarcie przyznał też, że Bon żył dosłownie pełnią życia i bardzo dużo imprezował. Według niego, być może robił to, chcąc poradzić sobie z presją. Angus zaznacza jednak, że wokalista nigdy nie zawodził pod względem koncertowym i pojawiał się na scenie zawsze w umówionym czasie i terminie - choć na miejsce docierał dosłownie na 5 minut przed startem całego pokazu!

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