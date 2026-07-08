Morrissey zagra w Warszawie! Wielki powrót ikony alternatywy

Morrissey ponownie zawita do naszego kraju, aby zaprezentować swój najnowszy materiał. Ikona brytyjskiej muzyki alternatywnej i dawny lider formacji The Smiths wyrusza w europejską trasę koncertową, która obejmie również Polskę. Artysta promuje obecnie swój czternasty solowy krążek zatytułowany "Make-up Is a Lie", który ujrzał światło dzienne na początku marca. Dla warszawskiej publiczności to wyjątkowa okazja do spotkania z muzykiem, ponieważ jego ostatni występ w stolicy miał miejsce kilkanaście lat temu. Muzyk od dekad słynie z emocjonalnych występów bez użycia playbacku, co zawsze gwarantuje niepowtarzalny klimat muzyczny na żywo.

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Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Morrisseya?

Wydarzenie zostało zaplanowane na sam środek letniego sezonu koncertowego. Artysta wystąpi w stolicy dokładnie 9 lipca 2026 roku. Na miejsce imprezy wybrano Letnią Scenę Progresji, która regularnie gości gwiazdy światowego formatu podczas plenerowych występów. Bramy obiektu zostaną otwarte dla uczestników wczesnym wieczorem. Pozwoli to fanom na swobodne zajęcie dobrych miejsc przed sceną, zanim artysta rozpocznie show. Organizacją warszawskiego przystanku europejskiej trasy zajmuje się agencja Winiary Bookings.

DATA KONCERTU: 9 lipca 2026 r.

9 lipca 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Letnia Scena Progresji

Letnia Scena Progresji GODZINA: otwarcie bram 18:30, start koncertu o godz. 19:40

otwarcie bram 18:30, start koncertu o godz. 19:40 SUPPORT: nieogłoszony

Morrissey w Warszawie 2026 BILETY CENA

Sprzedaż wejściówek na to wydarzenie została podzielona na dwa konkretne etapy. Przedsprzedaż dedykowana fanom wystartuje 23 kwietnia 2026 roku o godzinie 10:00. Pozostali słuchacze będą mogli kupić wejściówki w sprzedaży ogólnej, która ruszy dokładnie dzień później o tej samej porze. Pule biletów trafią do oficjalnych dystrybutorów, takich jak platformy eBilet, Ticketmaster, Eventim, Going oraz bezpośrednio na stronę organizatora Winiary Bookings. Wstęp na koncert wyceniono na jedną konkretną kwotę dla wszystkich uczestników imprezy.

Bilety na płytę: 389 zł