"Mellina" Marcina Mellera. W tym miejscu znajdziesz wszystkie nowe odcinki talk show Eski ROCK

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski ROCK. Mowa o talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor powieści sensacyjnych „Czerwona Ziemia” i "Dzieci Lwa" – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, w których nie ma tematu tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski ROCK. Podcast dostępny jest od piątku na Spotify i w środę na antenie Eski ROCK o 23:00.

Poniżej znajdziesz opublikowane już odcinki "Melliny", począwszy od sto sześćdziesiątego pierwszego. Odcinki 1-46 znajdziesz TU, 47-75 TU, 76-100 TU, a 101-160 TU.

"Mellina" #177 - Cezary Łazarewicz

Reporter, laureat Nagrody Literackiej „Nike” z 2017 za książkę Żeby nie było śladów, na podstawie której powstał głośny film. W programie Łazarewicz tłumaczy, czym różni się dziennikarstwo od popularnego dziś nabijania sobie lajków. Marcin Meller pyta m.in. dlaczego jego gość skrytykował Krzysztofa Stanowskiego za zaproszenie do Kanału Zero Janusza Walusia, skoro on sam napisał o nim książkę. Łazarewicz prywatnie jestem fanem The Beatles i mówi wprost "Yoko Ono to zaraza". Niewiele brakowało, żeby został marynarzem a nie reporterem. Jak to się stało, że z jednej z podróży cudem uszedł z życiem?

"Mellina" #176 - Marek Kozubel

Dr Marek Kozubel ekspert ds. Europy Wschodniej i historyk wojskowości - autor książki Kijów-Czernihów-Sumy 2022: Klęska rosyjskiego Blitzkriegu wydawnictwa Prześwity.

Ekspert wyjaśnia, że wojna Ukrainy z Rosją była nieunikniona, ale Kijów długo udawał, że jej nie będzie. Generałowie szykowali plan w tajemnicy — nawet przed własnym prezydentem. Gdy politycy zwlekali z mobilizacją i bagatelizowali zagrożenie, ukraińskie dowództwo już przygotowywało scenariusz: wpuścić Rosjan w głąb kraju, rozciągnąć ich linie i uderzyć tam, gdzie są najsłabsi. To była gra o wszystko — ryzykowna strategia, która mogła uratować państwo albo doprowadzić do jego upadku w kilka dni.

Kijów, Czernihów, Sumy 2022 to szczegółowa analiza Kampanii Północnej — pierwszej wielkiej bitwy pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Marek Kozubel ocenia rolę prezydenta Ukrainy w tym konflikcie i dlaczego wojna, która miała przecież trwać kilka dni (zdaniem Rosjan) ciągnie się już blisko pięć lat.

"Mellina" #175 - Sokół

Pretekstem do spotkania była jego debiutancka powieść ”Wesołych Świąt”. Sam artysta przyznaje, że to była próba sprawdzenia, czy potrafi pisać dłuższe formy. Zdradza też, dlaczego tyle czasu czekał z napisaniem książki, mimo że jego twórczość opiera się na pisaniu. Przy okazji spotkania okazało się, że Sokół i Meller byli sąsiadami! Nie mogło więc zabraknąć opowieści z podwórka. I choć losy obu panów potoczyły się inaczej, spotkali się w jednym studiu.

"Mellina" #174 - Tomasz Rożek

Tomasz Rożek znany m.in. z kanału na YouTube "Nauka to lubię". Pretekstem do spotkania jest pierwsza książka Rożka skierowana do dorosłych odbiorców Władza, Pieniądze, Nauka. Rożek odpowiada na pytania dlaczego wielkie firmy fałszują badania? Jak przez dekady podważano dowody na szkodliwość palenia? W jaki sposób dopuszczono do kryzysu opioidowego? „Władza, Pieniądze, Nauka” to reporterska analiza przypadków, w których interes finansowy, presja polityczna lub ideologia wypierały rzetelne dane naukowe.

Autor przygląda się m.in. kulisom afery Dieselgate, strategiom przemysłu tytoniowego, czy też mechanizmom, które doprowadziły do jednej z największych katastrof zdrowotnych w historii USA. Książka pokazuje, jak łatwo manipulować opinią publiczną, gdy nauka staje się narzędziem w rękach silniejszych graczy. Rożek podkreśla, że dziś wciąż najbardziej polaryzują kwestie szczepień i zmiany klimatu. Autor dodaje, że tytuł profesorki nie gwarantuje rzetelności a w komentarzach widać chęć podważania badań naukowych.

"Mellina" #173 - Karolina Olejak

Szefowa newsroomu Polsat News. Przyczyną spotkania z Karoliną Olejak jest książka Nienawidzę ich! To Polacy mówią na terapiach. Reportaż z podzielonego kraju.

Według C.G. Junga, każdy z nas nosi w sobie cień. Oznacza to, że posiadamy cechy, pragnienia i emocje, które są dla nas nieakceptowalne. Cień dochodzi do głosu, gdy pojawiają się emocje – zazdrość lub strach. To on utrwala nasz światopogląd i sprawia, że emocje wobec opozycyjnych partii są tak silne.

Jak mówi dziennikarka "polityka nas odpala". Nie zdajemy sobie sprawy jak wielu Polaków, z emocji politycznych, leczy się na terapiach.Autorka analizuje dlaczego ludzie wykształceni potrafią opowiadać rzeczy, które innym nie mieszczą się w głowie? Dlaczego z powodu polityki, rozpadają się wieloletnie przyjaźnie? Jednocześnie dziennikarka, która codziennie rozmawia z politykami, przyznaje, że Polacy zbyt serio traktują spory polityczne. Czy liberałom wolno więcej i czy prawica w Polsce jest gnębiona? O tym w programie.

"Mellina" #172 - Zbigniew Parafianowicz

Dziennikarz Wirtualnej Polski, specjalizujący się w tematyce międzynarodowej, Zbigniew Parafianowicz. Chwilę po wyborach na Węgrzech zwraca on uwagę, że jedną z przyczyn porażki Viktora Orbana było jego zachowanie wobec Władimira Putina: "Orban zachowywał się tak, jakby był jego kumplem, lepszym niż Łukaszenka". Dziennikarz zwraca też uwagę, że wygrany Peter Magyar to też ciekawa postać, człowiek, który wywodzi się ze środowiska politycznego Orbana. Parafianowicz odniósł się też do wojny w Iranie: "Trump chciał skasować Chameneiego" - podkreślił. Jego zdaniem prezydent USA dał się zmanipulować Izraelowi. Dodaje jednak, że do tej wojny i tak by doszło. Dlaczego? O tym w najnowszej "Mellinie".

"Mellina" #171 - Paulina Młynarska

Będąc dzieckiem zagrała w filmie Andrzeja Wajdy. Dziś wspomina to jako traumatyczne przeżycie, z którym długo nie mogła się uporać. Teraz ostrzega rodziców młodych aktorów aby dbali o bezpieczeństwo swoich dzieci.

Paulina wspólnie z Dorotą Welmann w TVN Style prowadziła program "Miasto Kobiet". Wspomina, że telewizja "kastrowała żarty", które robiła sobie razem Welmann i odniosła wrażenie, że poczucie humoru u kobiet nie jest mile widziane. Dziennikarka odniosła się też do wywiadu jakiego udzieliła pierwsza dama Marta Nawrocka "widziałam jak się męczy" - skomentowała w programie Marcina Mellera.Aktualnie Młynarska uczy jogi. Jak to wpłynęła na jej życie?

Pretekstem do rozmowy jest najnowsza książka dziennikarki. Afterparty" Doroty Wellman i Pauliny Młynarskiej udowadnia, że prawdziwe życie, pełne pasji i radości, może rozpocząć się w momencie, gdy zrzucamy z siebie ciężar społecznych oczekiwań. Po sukcesach takich pozycji, jak "Miasto kobiet" i "Kalendarzyk niemałżeński" duet ponownie łączy siły, żeby z humorem i szczerością obalić mity dotyczące starzenia się.

"Mellina" #170 - Spięty

Hubert Dobaczewski czyli Spięty. 20 lutego 2026 roku premierę miał jego najnowszy, czwarty już studyjny album, zatytułowany „Full. H.D.” Na nowym wydawnictwie usłyszycie muzykę, która była inspirowana tańcem - zarówno jego tradycyjną formą, jak bolero czy tango, ale również zupełnie współczesnym funkiem czy disco. Sam artysta w rozmowie z Marcinem Mellerem przyznaje, że samotność mu sprzyja. Szczególnie doceniał ją gdy był kierowcą ciężarówki. Dziś sam mówi, że chętnie wszystko by zmienił. Od czego by zaczął? O tym w rozmowie z Marcinem Mellerem.

"Mellina" #169 - Wojtek Kardyś

Ekspert od komunikacji internetowej i social mediów Wojtek Kardyś. Autor książki HOMO DIGITALIS. Jak internet pożera nasze życie. Gość Marcina Mellera przekonuje, że obecnie na Facebooku najlepiej klikają się... babcie. Takie, które gotują albo dopiero co się rozwiodły. Ekspert tłumaczy dlaczego para influencerów pojechała na Bliski Wschód i nie miała pojęcia, że toczy się tam wojna. Kardyś podkreśla, że jeszcze kilka lat temu, żeby czegoś się dowiedzieć musieliśmy użyć Googla. Dziś to Social Media spełniają rolę źródła informacji. Ekspert opowiada też o zawodach, które nie są zagrożone wyginięciem przez sztuczną inteligencję i o problemie AI, którego jego twórcy nie wiedzą jak rozwiązać.

"Mellina" #168 - Tomasz Włosok

Do kin wszedł właśnie najnowszy film z jego udziałem czyli Król Dopalaczy. Sam aktor przyznaje, że w życiu prywatnym z używkami nie ma już wiele wspólnego. Od czterech lat nie używa już, jak stwierdził, "odwagi w płynie". Wcześniej traktował to jako sposób na nieśmiałość i brak pewności siebie. Dziś jak przyznaje "boi i się i działa". Zrobiło się o nim głośno za sprawą roli gangstera w filmie "Jak zostać gangsterem". Pytany o to "jak zostać aktorem" przyznaje, że u niego o wielu rzeczach zadecydował przypadek. M.in. dlatego, że studiował dziennikarstwo. Jak mówi, gdyby jednak "branża filmowa postanowiła go wypluć" wróciłby do pracy fizycznej.

"Mellina" #167 - Krzysztof Grabowski (Dezerter)

Krzysztof Grabowski z zespołu Dezerter. W wyjątkowym, jubileuszowym, 45-tym roku działalności, Dezerter dzieli się najnowszą płytą „Wolny wybieg”. Album miał premierę w piątek 13 lutego 2026 roku. Wydawnictwo promują single „Wolny wybieg”, „Słowa” oraz "Jad". Jest dynamicznie, surowo, jednocześnie z dbałością o brzmienie i jakość kompozycji. W tekstach usłyszycie o świecie zdominowanym przez kłamstwo, manipulację rządzących i wielkie bigtechy rozgrywające nastroje społeczne, tak by pomnażać własne korzyści. Sam Krzysztof Grabowski wspomina m.in. początki Dezertera, jak za czasów komuny narzucane były autorytety, i dlaczego były one "w głębokim poważaniu". Przy okazji posłuchajcie dlaczego język polski jest niewdzięczny przy pisaniu tekstów piosenek.

"Mellina" #166 - WaluśKraksKryzys

WaluśKraksaKryzys, właściwie Sebastian Gugulski to polski muzyk, grający muzykę z pogranicza indie rocka, post-punk revival i poezji śpiewanej. Na koncie ma już cztery albumy długogrające, a ostatn zatytułowany Tematy i wariacje został bardzo dobrze odebrany tak przez fanów, jak i krytyków.

W rozmowie z Marcinem Mellerem WaluśKraksaKryzys opowiada m.in. jak to się stało, że został przyjacielem ziemi Skalskiej. Muzyk wspomina też, że koncie ma m.in. wypasanie owiec i kóz. WaluśKraksaKryzys opowiada również o tym, jak udało mu się zerwać z nałogiem alkoholowym i co za tym się kryje.

"Mellina" #165 - Ania Wyszkoni

Artystka wpadła do Marcina Mellera z okazji trasy 30 ANIAversary. BIAŁEJ trasy, jak określili ją niektórzy, już po pierwszym koncercie. Ania opowiada m.in. o swojej pasji do skakania ze spadochronem. Wspomina, że od zawsze lubiła być z przodu i występy w chórkach, od najmłodszych lat, nie były dla niej. Dziś z uśmiechem wspomina, że nie przyjęli jej do zespołu weselnego i z bólem opowiada o rozstaniu z muzycznym partnerem Adamem Konkolem. Po latach sprawa trafiła do sądu, a Ania przyznaje, że ten temat sprawia jej ból.

"Mellina" #164 - Omenaa i Vanessa Mensah

Omenaa Mensah wraz z córką Vanessą. Bizneswoman nie kryje dumy z córki, która obecnie studiuje medycynę. Jak zaznacza, ta wszystko osiągnęła ciężką pracą a znane nazwisko bywało, że bardziej przeszkadzało niż pomagało. W rozmowie musiał pojawić się wątek Afryki, z którą związany też jest Marcin Meller. Omenaa Mensah i jej fundacja przede wszystkim działają na rzecz wsparcia edukacji na tym kontynencie, ale nie tylko bo wspierają również najbardziej potrzebujące dzieci w Polsce. Sama Omenna opowiada też jak wyglądało jej dzieciństwo w Polsce i zderza to z wychowaniem swojej córki. Jak pod względem tolerancji zmienił się nasz kraj?

"Mellina" #163 - Mateusz Lachowski

Mateusz Lachowski - korespondent wojenny, dziennikarz i reżyser. Na swoim kanale na YouTube publikuje filmy pokazujące prawdę i rozmowy na ważne tematy dotyczące polityki zagranicznej.Od kilku lat śledzi wojnę na Ukrainie. Gość "Melliny" był w najbardziej niebezpiecznych miejscach, na linii frontu. W jego opinii ta wojna cały czas się zmienia, a prowadzenie wojny zmieniły drony. Jak mówi "te zamieniły front w maszynkę do mielenia mięsa". Dziennikarz zdradził, co za miesiąc na froncie dostaje żołnierz, mówi też o Polakach walczących po stronie Ukrainy i tłumaczy, dlaczego oddanie Donbasu nie zakończy tej wojny.

"Mellina" #162 - Serafin Pęzioł

Serafin Pęzioł - jego kąśiliwe komentarze na Facebooku śledzą setki tysięcy osób, choć on sam przyznaje, że FB staje się platformą boomersów i może podzielić los Naszej Klasy, gdzie w schyłkowej fazie zaczęły się pojawiać ogłoszenia matrymonialne. Serafin mówi o tym, jak żyje mu się z takim imieniem i nazwiskiem, dlaczego zwyzywał go sprzedawca chińskiego jedzenia i dlaczego przestał korzystać z kas w sklepach, w których obsługują ludzie. Marcin Meller pytał też swojego gościa o stosunek do programów śniadaniowych. Sam prowadzący opowiedział o tym, jak Edward Miszczak reagował na zachowanie jego zachowanie, gdy jeszcze był prowadzącym w "Dzień dobry TVN". Co tam się wydarzyło? O tym w programie.

"Mellina" #161 - Piotr Skwieciński

Piotr Skwieciński - dziennikarz, publicysta i autor książek. Od lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Rosją. Był korespondentem Rzeczpospolitej w Moskwie, a następnie dyrektorem Instytutu Polskiego w stolicy Rosji. Po wydaleniu z Rosji został ambasadorem RP w Armenii. Na kanapie u Marcina Mellera tłumaczy m.in. co dla Rosjan tak naprawdę oznacza wojna w Ukrainie i jak do tego podchodzą zwykli ludzie? Skąd się wziął fenomen Putina i dlaczego wciąż utrzymuje się na stanowisku? Skwieciński tłumaczy też rosyjską mentalność, która przełożyła się m.in. na to, że Polska nie odzyskała wraku Tupolewa.