Dzień Mamy na rockowo! Oto kultowe numery w sam raz na święto!

Maj to nie tylko miesiąc, który kojarzyć się może z początkiem lata, które powoli, nieśmiało zaczyna się na dobre pojawiać. Maj to także ten moment w roku, kiedy to niemal na caym świecie obchodzone jest bardzo wyjątkowe święto - Dzień Mamy! W Polsce świętujemy je oczywiście 26 maja, co ciekawe jednak nie jest to stała data dla całego świata. W większości krajów święto to obchodzone jest w drugą niedzielę maja, stanowi więc święto ruchome. Ludzie na całym świecie, w tym oczywiście artyści, wykorzystują ten wyjątkowy dzień, by oddać hołd swoim rodzicielkom.
Dzień mamy bierzemy na rockowo!
Oczywiście wielu muzyków postanowiło zadedykować swoim mamom coś, co będzie w stanie przetrwać wiecznie, a więc utwory! Artyści i artystki od lat podchodzą do tematu na różne sposoby, nie tylko oddając muzyczny hołd swoim rodzicielkom, ale też opisując trudny pełnienia tak ważnej roli, a nawet wprost mówiąc o swoich niełatwych relacjach z matkami. Kompozycje, które śmiało można wspomnieć w Dzień Mamy nagrali m.in. Ozzy Osbourne, czy zespoły, takie jak Metallica, Dżem, Pink Floyd czy Rammstein. Dave Grohl zaś zdecydował się zadedykować swojej zmarłej w 2022 roku mamie cały album, czyli But Here We Are Foo Fighters. Jakie jeszcze rockowe utwory poruszają temat macierzyństwa? Sprawdź w naszej galerii na samej górze artykułu!