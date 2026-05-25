Dzień Mamy na rockowo! Oto kultowe numery w sam raz na święto!

Maj to nie tylko miesiąc, który kojarzyć się może z początkiem lata, które powoli, nieśmiało zaczyna się na dobre pojawiać. Maj to także ten moment w roku, kiedy to niemal na caym świecie obchodzone jest bardzo wyjątkowe święto - Dzień Mamy! W Polsce świętujemy je oczywiście 26 maja, co ciekawe jednak nie jest to stała data dla całego świata. W większości krajów święto to obchodzone jest w drugą niedzielę maja, stanowi więc święto ruchome. Ludzie na całym świecie, w tym oczywiście artyści, wykorzystują ten wyjątkowy dzień, by oddać hołd swoim rodzicielkom.

Najważniejsze kobiece albumy rockowe wszech czasów

Dzień mamy bierzemy na rockowo!

Oczywiście wielu muzyków postanowiło zadedykować swoim mamom coś, co będzie w stanie przetrwać wiecznie, a więc utwory! Artyści i artystki od lat podchodzą do tematu na różne sposoby, nie tylko oddając muzyczny hołd swoim rodzicielkom, ale też opisując trudny pełnienia tak ważnej roli, a nawet wprost mówiąc o swoich niełatwych relacjach z matkami. Kompozycje, które śmiało można wspomnieć w Dzień Mamy nagrali m.in. Ozzy Osbourne, czy zespoły, takie jak Metallica, Dżem, Pink Floyd czy Rammstein. Dave Grohl zaś zdecydował się zadedykować swojej zmarłej w 2022 roku mamie cały album, czyli But Here We Are Foo Fighters. Jakie jeszcze rockowe utwory poruszają temat macierzyństwa? Sprawdź w naszej galerii na samej górze artykułu!

