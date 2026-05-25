Metallica wywołała trzęsienie ziemi w Chorzowie! Sejsmograf nie kłamie

19 maja 2026 roku Metallica po raz czwarty w historii zagrała na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncercie, który odbył się w ramach trasy M72, pojawiło się aż 90 tys. osób. Fani czekali prawie dwie dekady, aby amerykański kwartet ponownie zaprezentował się na tym legendarnym obiekcie. Nic więc dziwnego, że publiczność dosłownie oszalała z radości, kiedy na scenie pojawili się muzycy Metalliki. Energia tłumu była tak potężna, że wykryła ją nawet pobliska stacja sejsmologiczna.

Te doniesienia spłynęły prosto z sąsiadującego ze stadionem Planetarium Śląskiego.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Koncert zespołu Metallica okazał się wydarzeniem, które było odczuwalne nie tylko przez fanów pod sceną. Intensywność dźwięku oraz reakcja publiczności zostały zarejestrowane przez stację sejsmologiczną w pobliskim Planetarium - Śląskim Parku Nauki. Drgania dosłownie wprawiły ziemię w ruch. Tak wygląda prawdziwa moc metalu! – możemy przeczytać w komunikacie udostępnionym przez placówkę w mediach społecznościowych.

Naukowcy byli w stanie dokładnie wskazać moment, w którym ziemia drżała najbardziej. To właśnie wtedy formacja zaprezentowała utwór Creeping Death z kultowego albumu Ride the Lightning z 1984. Oficjalny wpis Planetarium Śląskiego wraz z wykresami drgań możecie zobaczyć poniżej.

Metallica zagrała hit Perfectu na koncercie w Chorzowie!

Muzycy Metalliki od kilku lat na koncerty przygotowują specjalny lokalny akcent. Za ten punkt programu odpowiedzialni są basista Rob Trujillo oraz gitarzysta Kirk Hammett. W poprzednich latach członkowie Metalliki wzięli na warsztat następujące polskie utwory: Wehikuł czasu Dżemu (2018), Sen o Warszawie Czesława Niemena (2019) oraz Kocham cię, kochanie moje Maanamu (2024). W Chorzowie padł na wielki przebój Perfectu, a mianowicie Chcemy być sobą.

Tuż przed wykonaniem całości, basista grupy zwrócił się bezpośrednio do zebranych fanów w następujący sposób: – Wspaniale jest do Was wrócić, bo bardzo Was kochamy. Polska jest dla nas wspaniała, czujemy tutaj wielką miłość. Jak wiecie, lubimy grać muzykę i oddawać cześć zespołom. W Polsce jest bardzo dużo wspaniałej muzyki, więc jeśli znacie ten utwór, powinniście go zaśpiewać. Wideo z wykonania wspomnianego utworu Perfectu zamieszczamy powyżej.

