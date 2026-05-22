Klaus Meine - te utwory zmieniły życie frontmana Scorpions. To sama klasyka!

Klaus Meine urodził się 25 maja 1948 roku w Hanowerze. Muzyką interesował się już jako nastolatek, a jego pierwszym idolem został Elvis Presley, choć w równie dużym stopniu zafascynował się twórczością The Beatles. Już jako siedemnastolatek Klaus został częścią swojego pierwszego zespołu, Shamrocks, który w końcu zmienił nazwę na The Mushrooms. Po rozpadzie formacji Meine dołączył do kapeli Copernicus, w której grał na gitarze także Michael Schenker.

Nieoczekiwanie obaj Panowie już w 1969 roku dołączyli do składu powstałego pięć lat wcześniej zespołu Scorpions. W nowym kształcie zespół zaczął nagrywać, doczekał się także szerszego zauważenia, aż w końcu w 1972 roku wydał swój debiutancki solowy album. Już na Lonesome Crow niezwykle wyróżniał się głos wokalisty grupy. Nie da się ukryć - Klaus Meine dysponuje jedyną w swoim rodzaju, wręcz niepodrabialną barwą. Nie oznacza to jednak, że słynny wokal był zawsze niezawodny - muzyk miał problemy z głosem w 1981 roku, w okresie nagrań legendarnego dziś albumu Blackout. Dopiero dwa zabiegi i przerwa od śpiewu, trwająca dziewięć miesięcy, przywróciły mu mocy.

Te utwory ukształtowały Klausa Meine

Dziś Klaus Meine to jedna z największych ikon klasycznego rocka. Będący od niemal sześciu (!) dekad wokalistą Scorpions, nierozerwalnie jest już złączony z zespołem. To on jest autorem tekstów większości kompozycji grupy, niekiedy także dokłada swoją cegiełkę do komponowania.

Co inspiruje Meine? Które utwory i jacy artyści stanowią dla niego największe życiowe inspiracje i przełożyły się na jego własną artystyczną duszę? Muzyk wskazał to w 2022 roku w rozmowie dla "Classic Rock". Listę, wraz z krótkim uzasadnieniem wyborów wokalisty, znajdziesz w poniższej galerii!