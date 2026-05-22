Avatar wrócą do Polski w 2016 roku! Szykujcie się na zimowe show!

Dominika Bany
2026-05-22 13:31

W dziwnych czasach potrzebny jest równie nieoczywisty zespół. Avatar, od lat wierny estetyce outsiderów i artystycznych wyrzutków, po raz kolejny zanurza się głęboko w zbiorową podświadomość. Szwedzka formacja przekracza granice tego, co cielesne, i nie przestaje zapuszczać się coraz głębiej w mrok – tam, gdzie chaos zaczyna nabierać znaczenie.

Avatar

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Z charakterystyczną dla siebie odwagą Avatar przygląda się najbardziej niepokojącym, niemal bezkształtnym krajobrazom ludzkiego wnętrza. I robi to z przewrotną lekkością, czerpiąc autentyczną przyjemność z eksplorowania tego, co nieoczywiste, mroczne i wymykające się prostym definicjom.

Trasa koncertowa zespóołu AVATAR w 2026 roku obejmie całą Europę – od mroźnej Skandynawii, przez centralne regiony kontynentu, w tym również Polskę. Szwedzka formacja zaprezentuje swoje najnowsze widowisko sceniczne, łączące metalową energię z teatralną oprawą i dopracowaną produkcją, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Z repertuarem obejmującym zarówno stare, jak i nowe utwory, AVATAR pokaże się w zupełnie nowym świetle, grając jedne z największych koncertów w swojej 25-letniej karierze.

Johannes Eckerström z AVATAR

Jesteśmy uzależnieni od metalu! – głosi nasz szwedzki mistrz ceremonii, Johannes Eckerström. Pomimo całego uznania, jakie zdobyliśmy za nasze występy na scenie, wciąż czujemy, że dopiero się rozkręcamy. Ta trasa ma pobić wszystkie rekordy i przekroczyć granice naszych dotychczasowych podróży. Nie chodzi tylko o rozmiar – wszystko musi być lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dla tego żyjemy i to wam gwarantujemy.

Avatar w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

  • 19.12.2026
  • CK A2, Wrocław

Bilety:

  • Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w poniedziałek, 25 maja o godz. 10:00
  • Sprzedaż ogólna rozpocznie się we wtorek, 26 maja o godz. 10:00 na www.LiveNation.pl
