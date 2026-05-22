The Damned w Krakowie: Ikony punk rocka i goth rocka zagrają w Klubie Studio!

The Damned to nazwa, która rezonuje z historią muzyki, symbolizując bunt i innowację. Od momentu założenia w 1976 roku, zespół nieprzerwanie kształtował oblicze rocka, przechodząc od surowego punk rocka do mrocznych zakamarków goth rocka. Ich wpływ na kolejne pokolenia artystów jest niezaprzeczalny, a koncerty zawsze były synonimem czystej energii i niezapomnianych wrażeń. Teraz fani w Polsce mają niepowtarzalną okazję, by doświadczyć tej legendy na własnej skórze. To wydarzenie, które z pewnością zapisze się w kalendarzu każdego miłośnika mocnych brzmień i będzie gratką dla fanów rocka i metalu.

Najlepsze punkowe albumy wszech czasów. Te krążki to legendy gatunku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Koncert The Damned w Krakowie: Kiedy i gdzie zagrają?

Fani The Damned w Polsce mogą już zaznaczyć datę w kalendarzu! Legendarny zespół zagra w Krakowie 9 lipca 2026 roku. Koncert odbędzie się w kultowym Klubie Studio, miejscu znanym z goszczenia największych gwiazd rocka i metalu. To doskonała okazja, by zobaczyć na żywo formację, która od dekad definiuje brytyjską scenę muzyczną, dostarczając niezapomnianych wrażeń na żywo.

Bilety na The Damned w Krakowie: Gdzie kupić i od kiedy dostępne?

Nie ma na co czekać! Bilety na krakowski koncert The Damned są już dostępne w sprzedaży. Aby zagwarantować sobie miejsce na tym wyjątkowym wydarzeniu, wystarczy odwiedzić stronę www.LiveNation.pl. Pamiętajcie, że występy takich legend cieszą się ogromnym zainteresowaniem, więc warto pospieszyć się z zakupem, aby nie przegapić tej muzycznej uczty i zobaczyć na żywo pionierów punk rocka i goth rocka.

The Damned: Od punk rocka do goth rocka – Historia i wpływ zespołu

Założony w 1976 roku, The Damned szybko stał się jedną z najbardziej wpływowych formacji brytyjskiej sceny punkrockowej lat 70. Zespół ma na koncie imponujące 11 albumów studyjnych oraz liczne single, które podbijały brytyjskie listy przebojów. Ich legendarne koncerty na żywo przyczyniły się do zbudowania globalnej bazy fanów. Charakterystyczny barytonowy wokal Davida Vaniana w połączeniu z mrocznymi tekstami wyniósł The Damned również do czołówki nurtu goth rocka, czyniąc ich pionierami obu gatunków i dowodząc ich wszechstronności oraz innowacyjności w świecie muzyki rockowej.