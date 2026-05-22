- Rok 2026 zapowiada się niezwykle obficie dla fanów rocka w Polsce, a lista koncertów rośnie.
- Sprawdź, którzy światowej sławy artyści rockowi zawitają do naszego kraju.
- Nie przegap okazji, aby zobaczyć swoich ulubionych wykonawców – poznaj daty, miasta i szczegóły biletów!
Przed nami kolejny już, zapowiadający się na niezwykle obfity, interesujący i owocny sezon koncertowy. Nie da się ukryć, że 2025 rok postawił poprzeczkę niezwykle wysoko. W tym czasie wizytę nad Wisłą zaplanowali m.in. Papa Roach, Pantera, Cyndi Lapuer w ramach pożegnalnej trasy koncertowej, Lenny Kravitz, Skunk Anansie, Limp Bizkit, Rod Stewart, Ghost. Billie Eilish, Steven Wilson, Scorpions, Alanis Morissette, 30 Seconds to Mars, Linkin Park, Nine Inch Nail oraz Muse (cała trójka w ramach Open'er Festival 2025), Morrissey, Judas Priest, AC/DC, Guns N' Roses, Queens of the Stone Age, Iron Maiden, Gojira wraz z Kerrym Kingiem, Robbie Williams, Damiano David, Volbeat, Distubed z Megadeth w roli gościa specjalego, Sting, The Offspring, Halestorm, Wolf Alice, Marilyn Manson, Till Lindemann czy Jethro Tull.
Co pod tym względem szykuje dla nas 2026 rok? Poniżej znajdziesz na bieżąco aktualizowany kalendarz ogłoszonych już na nadchodzące miesiące koncertów rockowych, które odbędą się w Polsce!
Koncerty rockowe 2026 - Styczeń
- 23.01.2026 - Architects, Prezero Arena Gliwice, bilety na eBilet
- 27.01.2026 - Alter Bridge, PreZero Arena Gliwice, bilety na eBilet
- 30.01.2026 - Beyond the Black, Warszawa, Proxima, bilety na Knock Out Productions
Koncerty rockowe 2026 - Luty
- 05.02.2026 - Deftones, Łódź, Atlas Arena, bilety na Alter Art
- 07.02.2026 - Kim Dracula, Warszawa, Proxima, bilety na Live Nation
- 15.02.2026 - White Lies, Warszawa, Progresja, bilety na eBilet
- 17.02.2026 - Napalm Death + Whiplash + The Varukers, Warszawa, Progresja, bilety na Winiary Bookings
- 18.02.2025 - The Australian Pink Floyd Show, Katowice, Spodek, bilety na eBilet
- 20.02.2026 - The Last Dinner Party, Warszawa, COS Torwar, bilety na Fource.pl
- 20.02.2026 - Machine Gun Kelly, Kraków, TAURON Arena, bilety na Live Nation
- 21.02.2026 - Sleep Theory, Warszawa, Hydrozagadka, bilety na Fource.pl
- 22.02.2026 - Jinjer, Warszawa, Progresja, bilety na Knock Out Productions
- 27/28.02.2026 - Paradise Lost, B90/Progresja, Gdańsk/Warszawa, bilety na Knock Out Productions
Koncerty rockowe 2026 - Marzec
- 02.03.2026 - Smith/Kotzen, Warszawa, Progresja, bilety na Live Nation
- 02.03.2026 - Paradise Lost, Wrocław, A2, bilety na Knock Out Productions
- 07.03.2026 - Michael Schenker, Warszawa, Progresja, bilety na Winiary Booking
- 07.03.2026 - Florence + The Machine, Kraków, TAURN Arena, bilety na Live Nation
- 11.03.2026 - Avatar, Warszawa, Stodoła, bilety na Live Nation
- 21-22.03.2026 - Lord of the Lost, Warszawa, Progresja/Kraków, Klub Studio, bilety na Winiary Booking
- 27.03.2026 - Poppy, Warszawa, Progresja, bilety na Live Nation
- 28.03.2026 - God Is An Astronaut, Wrocław, Zaklęte Rewiry, bilety na Winiary Bookings
Koncerty rockowe 2026 - Kwiecień
- 15.04.2026 - Kreator + Carcass + Exodus + Nails, Warszawa, Torwar, bilety na Knock Out Productions
- 15.04.2026 - Machine Head, Warszawa, Progresja, bilety na Live Nation
- 20/21.04.2026 - Kim Gordon, A2 - Centrum Koncertowe, Wrocław/Progresja/Warszawa, bilety na Live Nation
- 26.04.2025 - Christopher Cross, Warszawa, Progresja, bilety na Winiary Bookings
- 29.04.202 - Eric Clapton, TAURON Arena, Kraków, bilety na Live Nation
Koncerty rockowe 2026 - Maj
- 02.05.2026 - The Neighbourhood, Kraków, TAURON Arena, bilety na www.BiletInfo.pl
- 02.05.2026 - Pete Doherty, Warszawa, Niebo, bilety na Winiary Bookings
- 07/08.05.2026 - Skillet, Warszawa/Wrocław, Torwar/A2, bilety na Winiary Bookings
- 12,13, 15 i 16.05.2026 - Public Image Ltd., Gdańsk/Poznań/Warszawa/Kraków, B90, Tama, Progresja, Studio, bilety na Live Nation
- 19.05.2026 - Metallica, Chorzów Stadion Śląskim, bilety na Live Nation
- 21-22.0.2026 - Fun Lovin’ Criminals, Kwadrat, Kraków/Warszawa, Stodoła, bilety na Live Nation
- 26.05.2026 - John 5, Kraków, Hype Park, bilety na Knock Out Productions
- 30.05.2026 - Garbage, Warszawa, Letnia Scena Progresji - Gramy DoWoli, bilety na Winiary Bookings
- 31.05.2026 - Sabaton, Ergo Arena Gdańsk/Sopot, bilety na Knock Out Productions
Koncerty rockowe 2026 - Czerwiec
- 01-02.06.2026 - Jack White, Warszawa/Stodoła, Kraków/Studio, bilety na Alter Art
- 03.06.2026 - Impact 2026, Kraków, TAURON Arena, bilety na Live Nation - jedną z gwiazd Limp Bizkit
- 03-06.06.2026 - Mystic Festival 2026 - gwiazdami m.in. Anthrax, Black Label Society oraz Overkill
- 04 i 06.06.2026 - Guns N' Roses, PreZero Arena, Gliwice, bilety na Live Nation
- 09.06.2026 - Bring Me the Horizon, Kraków, TAURON Arena, bilety na Knock Out Productions
- 09.06.2026 - Tom Morello, Warszawa, klub Stodoła, bilety na Live Nation
- 10.06.2026 - A Perfect Circle, Warszawa, COS Torwar, bilety na Live Nation
- 15.06.2026 - Foo Fighers, Warszawa, PGE Narodowy, bilety na Live Nation
- 16.06.2026 - Lost Generation: The Offspring, Papa Roach, The Rasmus, Kraków, Tauron Arena, bilety na Knock Out Productions
- 17.06.2026 - Alter Bridge, Kraków, Klub Studio, bilety na eBilet
- 18-19.06.2026 - Summer Punch Festival - gwiazdami m.in. Bad Omens, Three Days Grace i P.O.D., Warszawa, Letnia Scena Progresji, bilety na Ticketmaster
- 21.06.2026 - Trivium, Frontside i Heriot, Warszawa, Progresja, bilety na Knock Out Productions
- 23.06.2026 - Steel Panther, Warszawa, Progresja, bilety na Winiary Bookings
- 24.06.2026 - Sting, Sopot, Opera Leśna, bilety na Live Nation
- 24.06.2026 - Drowning Pool, Bielsko Biała, klub Rudeboy, bilety na Konck Out Productions
- 27.06.2026 - Arch Enemy, Kraków, Hype Park, bilety na Knock Out Productions
- 30.06.2026 - One Republic, Kraków, TAURON Arena, bilety na Live Nation
Koncerty rockowe 2026 - Lipiec
- 01-04.07.2026 - Open'er Festival 2026, Gdynia, Lotnisko Gdynia-Kosakowo, bilety na Alter Art - The Cure, Nick Cave & The Bad Seeds oraz Florence + The Machine headlinerami
- 06/07/08.07.2026 - New Model Army, Białystok, klub Zmiana Klimatu/Warszawa, Progresja/Wrocław, A2, bilety na Live Nation
- 09.07.2026 - Morrissey, Warszawa, Letnia Scena Progresji, bilety na Winiary Bookings
- 09.07.2026 - The Damned, Kraków, Klub Studio, bilety na Live Nation
- 12.07.2026 - Rise Against, Warszawa, Letnia Scena Progresji, bilety na Live Nation
- 14.07.2026 - Skunk Anansie, Warszawa, Letnia Scena Progresji, bilety na stronie organizatora
- 15 i 16.07.2026 - In Flames i Bleed from Within, Gdańsk/Wrocław, B90/A2, bilety na Knock Out Productions
- 16.07.2026 - Lenny Kravitz, Ergo Arena Gdańsk/Sopot, bilety na Live Nation
- 17.07.2026 - Slaughter To Prevail, Vended oraz Chained Saint, Progresja, Warszawa, bilety na Winiary Bookings
- 18.07.2026 - Marilyn Manson, Atlas Arena, Łódź, bilety na Live Nation
- 18.07.2026 i 19.07.2026 - System of a Down, Warszawa, PGE Narodowy, bilety na Live Nation
- 20-22.07.2026 - Biohazard, Gdańsk/Warszawa/Wrocław, B90/Progresja/Zaklęte Rewiry, bilety na Knock Out Productions
- 23/25.07.2026 - Scorpions, Gliwice/Łódź, PreZero Arena, Atlas Arena, bilety na Bilet Serwis
- 26.07.2026 - Jet, Łódź Summer Festival, koncert darmowy
- 27-28.07.2026 - Voivod - Gdańsk/Warszawa, Drizzly Grizzly/Hydrozagadka, bilety na Winiary Bookings
- 28.07.2026 – Judas Priest, Warszawa, COS Torwar, bilety na Live Nation
- 30.07-01.08 - Pol'and'Rock Festival, Lotnisko Czaplinek-Broczyno, wstęp darmowy
Koncerty rockowe 2026 - Sierpień
- 04.08.2026 - Moby, Letnia Scena Progresji, Warszawa, bilety na eBilet.pl
- 07-08.08.2026/20-22.08.2026/28-29.08.2026 - Rockowizna, Gdańsk/Poznań/Kraków, bilety na stronie organizatora. Wśród gwiazd m.in. Royal Republic, Airbourne, Wolf Alice, Lacuna Coil, Coma czy Nocny Kochanek
- 07-09.08.2026 - OFF Festival, Katowice, Dolina Trzech Stawów, bilety na stronie organizatora - headlinerami m.in. The Flaming Lips oraz Amyl and the Sniffers
- 13.08.2026 - Gorillaz, BitterSweet Festival 2026, Poznań, Cytadela, bilety na stronie organizatora
- 20-22.08.2026 - Sex Pistols & Frank Carter (Rockowizna Festiwal), Poznań, Lotnisko Ławica, bilety na stronie organizatora
- 22.08.2026 - Within Temptation, Poznań, Rockowizna Festiwal, bilety na stronie organizatora
Koncerty rockowe 2026 - Wrzesień
- 10.09.2026 - Hollywood Vampires - Łódź, Atlas Arena, bilety na Eventim
- 23.09.2026 - Spiritbox, Jinjer, Dying Wish, Gliwice, Mała Arena PreZero, bilety na ebilet.pl
Koncerty rockowe 2026 - Październik
- 08.10.2026 - Deep Purple, Łódź, Atlas Arena, bilety na ebilet.pl
- 12.10.2026 - I Prevai, Warszawa, Stodoła, bilety na Live Nation
- 14.10.2026 - Cat Power, Warszawa, Klub Stodoła, bilety na Winiary Bookings
- 17.10.2026 - Simple Plan, Warszawa, EXPO XXI, bilety na Live Nation
- 20.10.2026 - Europe, Warszawa, COS Torwar, bilety na Live Nation
Koncerty rockowe 2026 - Listopad
- 17.11.2026 - Korn, Kraków, Tauron Arena, bilety na Live Nation
- 18.11.2026 - Placebo, Atlas Arena, Łódź, bilety na Live Nation
- 20.11.2026 - Napalm Death, Hype Park. Kraków, bilety na Winiary Bookings
Koncerty rockowe 2026 - Grudzień
- 09.12.2026 - Accept, PreZero Arena, Gliwice, bilety na Knock Out Productions
- 19.12.2026 - Avatar, A2, Wrocław, bilety na Live Nation