Arch Enemy w Hype Parku w 2026 roku! Nowa wokalistka i melodic death metal w undergroundowym wydaniu!

Arch Enemy to bez wątpienia jedna z najważniejszych nazw w świecie melodyjnego death metalu. Przez lata ciężkiej pracy szwedzki zespół wspiął się na sam szczyt, zdobywając serca fanów na całym świecie. Ich muzyka to mieszanka chwytliwych hymnów, potężnych riffów i wirtuozerskich solówek, napędzana thrashową motoryką. Koncert w Hype Parku to wyjątkowa szansa, by doświadczyć tej potężnej dawki energii w kameralnej atmosferze. Tym bardziej, że skład wzmocniła nowa wokalistka - Lauren Hart. Czy Arch Enemy w undergroundowym wydaniu to coś, czego możesz przegapić? Zdecydowanie nie!

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Koncert Arch Enemy w Hype Parku - Gdzie i kiedy?

Arch Enemy wystąpi w Hype Parku już 27 czerwca 2026 roku! To doskonała okazja, by zobaczyć legendę death metalu w surowych, undergroundowych warunkach.

Oto oficjalny harmonogram wydarzenia:

18:30 - Drzwi

20:00 - Arch Enemy

Bilety na Arch Enemy - Kiedy rusza sprzedaż?

Wydarzenie jest już w pełni wyprzedane!

Arch Enemy z nową wokalistką - Lauren Hart

To nie lada gratka dla fanów! Arch Enemy wystąpi w Hype Parku z nową wokalistką, Lauren Hart. Jak wypadnie w konfrontacji z legendą, jaką jest Alissa White-Gluz? Przekonajcie się sami! To wyjątkowa okazja, by zobaczyć zespół w odświeżonym składzie i usłyszeć, jak nowa energia wpłynie na ich brzmienie.