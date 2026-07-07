Till Lindemann szykuje niespodziankę dla polskich fanów! Lider Rammsteina zdradził wszystko na swoim festiwalu!

Zespół Rammstein zakończył w 2024 roku swoją trwającą od 2019 roku, oczywiście z pewną przerwą, trasę koncertową, na której promował dwa ostatnie albumy: słynną "Zapałkę" oraz Zeit. Wydając z tej okazji oświadczenie grupa wprost dała do zrozumienia, że teraz planuje zrobić sobie bliżej nieokreśloną przerwę, na której zyska siły na kolejne działania w przyszłości.
Nie oznacza to jednak, że wokół szeroko pojmowanego obozu niemieckiej ikony industrial metalu jest od niemal dwóch lat cicho. Wyjątkowo dużo działa z pewnością Till Lindemann. Wokalista już w 2023 roku wydał głośno komentowany album Zunge, a dwa lata później udostępnił jego edycję specjalną. Do tego wszystkiego Till bardzo dużo koncertuje - a nawet zorganizował właśnie swój własny festiwal!
Till Lindemann wyda w tym roku nowy album koncertowy!
Mowa o wydarzeniu pod nazwą Till Fest, które odbyło się w dniach 3-4 lipca w Lipsku. Wystąpili na nim m.in. Ministry, Lowlife, Mimi Barks, Kite Thief, Hocico, Aesthetic Perfection oraz oczywiście sam Lindemann. Muzyk wystąpił każdego dnia swojego festiwalu, za każdym razem z inną setlistą.
Sam Till Fest to jedno, uwagę fanów i fanek artysty przykuł jednak pewien szczegół, który można było dostrzec na terenie imprezy. Mowa o banerach, które zapowiedziały nadchodzącą premierę nowej płyty koncertowej artysty!
Już od jakiegoś czasu plotkowało się o tym, że Till ma w planach wydanie na płycie zapisu koncertu, który dał w ramach swojej trasy koncertowej w Krakowie, co miało miejsce dokładnie 1 grudnia 2025 roku! Wydawnictwo najprawdopodobniej ujrzy światło dzienne pod tytułem Live in Kraków już 25 września tego roku! Całość ma trwać nieco ponad półtorej godziny, przedsprzedaż płyty ma ruszyć niebawem.