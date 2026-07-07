Till Lindemann szykuje niespodziankę dla polskich fanów! Lider Rammsteina zdradził wszystko na swoim festiwalu!

Zespół Rammstein zakończył w 2024 roku swoją trwającą od 2019 roku, oczywiście z pewną przerwą, trasę koncertową, na której promował dwa ostatnie albumy: słynną "Zapałkę" oraz Zeit. Wydając z tej okazji oświadczenie grupa wprost dała do zrozumienia, że teraz planuje zrobić sobie bliżej nieokreśloną przerwę, na której zyska siły na kolejne działania w przyszłości.

Nie oznacza to jednak, że wokół szeroko pojmowanego obozu niemieckiej ikony industrial metalu jest od niemal dwóch lat cicho. Wyjątkowo dużo działa z pewnością Till Lindemann. Wokalista już w 2023 roku wydał głośno komentowany album Zunge, a dwa lata później udostępnił jego edycję specjalną. Do tego wszystkiego Till bardzo dużo koncertuje - a nawet zorganizował właśnie swój własny festiwal!

Till Lindemann - 6 najlepszych solowych numerów artysty / Eska ROCK

Till Lindemann wyda w tym roku nowy album koncertowy!

Mowa o wydarzeniu pod nazwą Till Fest, które odbyło się w dniach 3-4 lipca w Lipsku. Wystąpili na nim m.in. Ministry, Lowlife, Mimi Barks, Kite Thief, Hocico, Aesthetic Perfection oraz oczywiście sam Lindemann. Muzyk wystąpił każdego dnia swojego festiwalu, za każdym razem z inną setlistą.

Sam Till Fest to jedno, uwagę fanów i fanek artysty przykuł jednak pewien szczegół, który można było dostrzec na terenie imprezy. Mowa o banerach, które zapowiedziały nadchodzącą premierę nowej płyty koncertowej artysty!

Już od jakiegoś czasu plotkowało się o tym, że Till ma w planach wydanie na płycie zapisu koncertu, który dał w ramach swojej trasy koncertowej w Krakowie, co miało miejsce dokładnie 1 grudnia 2025 roku! Wydawnictwo najprawdopodobniej ujrzy światło dzienne pod tytułem Live in Kraków już 25 września tego roku! Całość ma trwać nieco ponad półtorej godziny, przedsprzedaż płyty ma ruszyć niebawem.

Till Lindemann - 6 najlepszych numerów artysty. Muzyk to nie tylko Rammstein: