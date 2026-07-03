New Model Army w Polsce! Już za chwilę zagrają klubowy koncert w Białymstoku

New Model Army zagrają koncert w Polsce!

Legendarna brytyjska formacja New Model Army potwierdziła swój powrót do Polski. Zespół, który od ponad czterech dekad kształtuje scenę alternatywnego rocka, ponownie spotka się ze swoimi wiernymi fanami w naszym kraju. Grupa dowodzona przez charyzmatycznego Justina Sullivana znana jest ze swojej bezkompromisowej postawy artystycznej oraz niezwykle energetycznych koncertów, które przyciągają publiczność z różnych pokoleń. Ich muzyka, będąca unikalną mieszanką post-punka, folku i rocka, od lat rezonuje z polską publicznością, co udowodniły poprzednie, wyprzedane trasy koncertowe. Tym razem ikony brytyjskiej sceny odwiedzą Białystok w ramach europejskiej trasy promującej ich doskonale przyjęty, szesnasty album studyjny. Fani mogą spodziewać się wieczoru pełnego zarówno klasycznych utworów, jak i materiału z najnowszej płyty.

New Model Army w Białymstoku 2026. Data i miejsce koncertu

Fani zespołu powinni zapisać w kalendarzach datę 6 lipca 2026 roku. To właśnie wtedy New Model Army wystąpi w Białymstoku, a wydarzenie odbędzie się w przestrzeni klubu Zmiana Klimatu. Wybór kameralnego, klubowego miejsca gwarantuje bliski i bezpośredni kontakt z artystami, co jest znakiem rozpoznawczym ich występów na żywo. Koncert jest częścią europejskiej trasy promującej album „Unbroken”, który ukazał się w styczniu 2024 roku i odniósł spory sukces komercyjny, także w Polsce. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo nowy materiał oraz największe hity grupy w intymnej atmosferze. Organizatorzy przypominają, że zgodnie z regulaminem klubu, osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w koncercie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 18:00.

DATA KONCERTU: 6 lipca 2026 r.

6 lipca 2026 r. MIASTO: Białystok

Białystok GDZIE: Klub Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6

Klub Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6 GODZINA: 18:00

18:00 SUPPORT: nieogłoszony

Bilety na koncert New Model Army w Białymstoku 2026

Wejściówki na białostocki koncert New Model Army są już dostępne w sprzedaży. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tym wyjątkowym wydarzeniu mogą nabywać bilety za pośrednictwem oficjalnego kanału dystrybucji, którym jest portal Live Nation Polska. Oficjalna cena pojedynczego biletu została ustalona na poziomie 129 złotych. Należy pamiętać, że do podanej kwoty sprzedawca może doliczyć niewielką opłatę serwisową, co jest standardową praktyką przy tego typu transakcjach. Na stronie internetowej dystrybutora, www.livenation.pl, dostępne są również szczegółowe informacje dotyczące opcji zakupu biletów dla osób z niepełnosprawnościami. Warto nie zwlekać z decyzją, ponieważ koncerty New Model Army w Polsce cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Które ikony rocka i metalu powinny zagrać w Polsce w 2026 roku? Na te koncerty poszlibyśmy najchętniej!

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