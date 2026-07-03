Polska bierze udział w konkursie The Rolling Stones! Co trzeba zrobić, żebyśmy wygrali?

Choć z wydaniem albumu Hackney Diamonds z 2023 roku grupa The Rolling Stones zwlekali aż 18 lat, na tyle nie trzeba było czekać na kolejną płytę. O tym, że Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood szykują muzyczne nowości dużo mówiło się już w ubiegłym roku, oficjalną zapowiedź dostaliśmy jednak na początku maja.

Pierwszą zapowiedzią Foreign Tongues był energetyczny utwór In the Stars, wydany jako podwójny singiel ze znanym już fanom Rough and Twisted. Do tej pory poznaliśmy jeszcze dwie kompozycje: Jealous Lover oraz Divine Intervention, w którym gościnnie słychać Roberta Smitha z The Cure. Do premiery nowego, dwudziestego piątego (!) już studyjnego albumu The Rolling Stones zostało naprawdę mało czasu! Foreign Tongues ukaże się już 10 lipca!

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W ramach nadchodzącej premiery formacja przygotowała liczne projekty poboczne, jak własny podcast, czy teraz... konkurs!

Jak poinformowali sami Stonesi za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, postanowili zebrać 30 państw, w których wyjątkowo dużą popularnością cieszy się ich muzyka. Te podzielono na trzy drużyny, a na czele każdej stanął inny muzyk zespołu. W jednej z nich, tej, za którą odpowiada Ronnie Wood, znalazła się także Polska!

Założenie konkursu, który będzie trwać przez kolejne cztery tygodnie, jest jasne: należy aktywnie słuchać muzyki zespołu w danym państwie na platformie Spotify. Odtworzenie już jednego utworu zapewnia przyznanie punktu danemu krajowi. Te będą zbierane i aktualizowane co tydzień, a do kolejnej rundy będą przechodzić te państwa, które zebrały najwięcej punktów - aż do ostatecznej rozgrywki. W tej wyłoniony zostanie kraj numer jeden, w którym muzyka The Rolling Stones cieszy się wyjątkowo dużą popularnością.

Jak wiemy, Stonesi w Polsce mają szczególny status, jeśli więc chcecie, by to Polska wygrała całe rozgrywki "The Rolling Stones Streaming World Cup" wystarczy słuchać muzyki ikon. Wyniki można śledzić TU. Kto wie, co grupa przygotowała w ramach nagrody!

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