Metallica znowu sypnęła kasą! Hojne wsparcie na dwa poważne cele

Metallica już kilka lat temu dała do zrozumienia, że chce wykorzystać swoją niezwykle już mocną pozycję w branży - i środki, które dzięki temu zarabia - na wsparcie potrzebujących.

Już w 2017 roku grupa powołała do życia fundację All Within My Hands, nazwaną oczywiście na część kultowego kawałka z albumu St. Anger. Jej głównym założeniem jest "tworzenie zrównoważonych społeczności poprzez wspieranie edukacji zawodowej, walki z głodem i innych kluczowych usług lokalnych". James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett i Robert Trujillo chętnie przeznaczają pieniądze także na inne, ważne w danym momencie cele.

Dopiero co głośno było o kwocie, jaką formacja przeznaczyła na organizację Cardiff Foodbank. Mowa o kwocie 20 tysięcy dolarów, dzięki której fundacja będzie mogła zapewnić obiady dla kilku tysięcy potrzebujących. Teraz okazuje się, że to nie jedyny tego typu gest ze strony Metalliki w ostatnich dniach!

ZOBACZ TAKŻE: Metallica na pomoc potrzebującym

Wspomina pierwsze koncerty w Metallice. "Kręciło mi się w głowie od presji"

Metallica wspiera walkę z przemocą domową i potrzebujących po wyniszczającym trzęsieniu ziemi w Wenezueli!

Tym razem również bank żywności w Glasgow został wsparty przez amerykańską ikonę thrash metalu kwotą w wysokości 20 tysięcy dolarów. W przypadku tego miasta zespół poszedł o krok dalej i przekazał środki na rzecz organizacji Hemat Gryffe Women’s Aid. Zajmuje się ona wspieraniem kobiet i dzieci, dotkniętych przemocą domową.

To również nie wszystko. Aż 100 tysięcy dolarów fundacja All Within My Hands przeznaczyła na wsparcie poszkodowanych w wyniku tragicznego w skutkach, wyniszczającego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w Wenezueli 24 czerwca. Kwota ta trafi do organizacji Direct Relief, która zajmuje się udzielaniem i przygotowywaniem pomocy medycznej, tak doraźnej, jak i długofalowej. Po tragedii, w wyniku której w Wenezueli, wedle oficjalnych szacunków, zginęło ponad 2 tysiące osób, wciąż wspiera ona tak potrzebujących, jak i działania grup poszukiwawczych.

Metallica - 10 utworów legendy, które poruszają trudne tematy: