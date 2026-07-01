The Cure na Open'er Festival 2026 - i w polskiej telewizji! O której rozpocznie się koncert zespołu?

Historia The Cure pokazuje, jak rodzi się legenda. Muzycy po raz pierwszy chwycili za instrumenty w 1976 roku w angielskim Crawley, a założycielami byli koledzy ze szkoły: Robert Smith, Michael Dempsey, Lol Tolhurst, Marc Ceccagno i Alan Hill. Jednak to skład, w którym ostał się tylko Smith, Dempsey i Tolhurst wypuścił na rynek debiutancki album „Three Imaginary Boys” w 1979 roku. Formacja prędko zdobyła popularność w swoim regionie za sprawą unikalnego brzmienia i specyficznego, mrocznego wizerunku. Prawdziwy przełom nastąpił za to w 1982 roku, wraz z nadejściem płyty „Pornography”, obecnie uznawanej za fundament rocka gotyckiego. Każde kolejne dzieło, takie jak „Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me”, „Disintegration” czy „Wish”, systematycznie budowało pozycję brytyjskiej grupy na muzycznym rynku.

PROKOPOWICZ - The Cure

Dzisiaj kapela dzierży miano ikony. Ich dyskografia liczy czternaście albumów studyjnych, a najświeższym z nich jest „Songs of a Lost World”, wydany w 2024 roku. To był pierwszy od 16 lat krążek The Cure, który niemal natychmiast skradł serca recenzentów i fanów. By wypromować nowe piosenki na żywo, zespół ruszył w trasę koncertową dopiero teraz, w 2026 roku.

O której zagra The Cure na Open'er Festival 2026?

Trudno się dziwić, że po entuzjastycznym odbiorze najnowszego materiału, The Cure zostali ogłoszeni pierwszą gwiazdą tegorocznego line-upu Open'era. Koncert Roberta Smitha i jego ekipy zaplanowano na trzeci dzień muzycznego święta. Artyści pojawią się na Orange Main Stage w piątek, 3 lipca, punktualnie o godzinie 21:00. Zawsze jednak trzeba brać poprawkę na możliwe, drobne zmiany w harmonogramie.

Gdzie oglądać koncert The Cure w telewizji?

To znakomita nowina dla osób, które nie mogły przyjechać w tym roku do Trójmiasta. Od dłuższego czasu wiadomo, że widowisko The Cure będzie transmitowane na żywo na ekranach telewizorów. Okazało się to możliwe za sprawą odnowienia współpracy pomiędzy Telewizją Polską a organizatorami gdyńskiego festiwalu.

Fani będą mogli na bieżąco obserwować popisy swoich ulubieńców, więc warto zasiąść przed odbiornikiem już przed 21:00. Sygnał z koncertu ma być emitowany na antenach TVP1, TVP Kultura oraz TVP Polonia.

W ramach tegorocznej edycji przewidziano pokazanie także kilku innych koncertów. Kompletny wykaz transmisji prezentujemy poniżej:

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