Zaskakujący krok Iron Maiden po przerwanym koncercie w Paryżu! Wyczekiwany występ TEŻ zostanie nagrany!

To na 22 czerwca zespół Iron Maiden miał zaplanowany koncert w Paryżu. Wzbudził on szczególne emocje wśród fanów i fanek, gdyż dosłownie na dobę przed nim ogłoszono, że będzie on "wolnym od telefonów", gdyż grupa podjęła decyzję o nagraniu właśnie tego występu z zamiarem wydania go na wydawnictwie koncertowym.

Niestety, nieoczekiwanie formacja napotkała spore trudności. Mniej więcej w połowie pokaz musiał zostać przerwany, a to ze względu na przerwę w dostawie prądu. Co prawda koncert został wznowiony i udało się go dokończyć, nie wybrzmiał jednak chociażby bis, ze względu na obowiązującą godzinę policyjną, przed którą publiczność musiała opuścić miejsce pokazu.

Cała sytuacja wzbudziła duże emocje, szczególnie wśród fanów i fanek grupy. Ta wydała więc oficjalne oświadczenie, w którym przyznano, że wciąż nie jest znana przyczyna awarii. Bruce Dickinson zapewnił jednak, że występ, zgodnie z planem został nagrany. Wygląda jednak na to, że efekty nie były dla Iron Maiden zadowalające.

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Kolumna zygmunta TT _ rolling stones i iron maiden

Kolejny koncert Iron Maiden zostanie nagrany! Mowa o szczególnym występie

Jak poinformował w środę 1 lipca sam zespół, podjęta została decyzja, aby także i pokaz Iron Maiden na nadchodzącym jej własnym festiwalu, EddFest również został zarejestrowany!

Jak tłumaczą na udostępnionym nagraniu Steve Harris i Bruce Dickinson, to, co powstało w Paryżu również zostanie wykorzystane, ten z pewnością szczególny materiał zostanie jednak wzbogacony o równie wartościowy. Mowa tu przecież o występie "Żelaznej Dziewicy" na własnym wydarzeniu, w Knebworth, gdzie 11 lipca ta zagra szczególny pokaz z okazji swojego 50-lecia.

Co ciekawe, choć tu z pewnością nie będzie tak łatwo tego dokonać, zespół również zwraca się do fanów z prośbą, aby podczas jego występu na EddFest starali się nie używać telefonów.

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