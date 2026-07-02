Zaskakujący krok Iron Maiden po przerwanym koncercie w Paryżu! Wyczekiwany występ TEŻ zostanie nagrany!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-02 8:37

Sporym echem odbił się mający miejsce pod koniec czerwca koncert zespołu Iron Maiden w Paryżu. Od samego początku było o nim głośno ze względu na fakt, iż było wiadomo, że ma on zostać nagrany. Niestety jednak, plany formacji spaliły na panewce przez awarię prądu. Choć zapewniano, że materiał powstał, najwyraźniej został uznany za niewystarczający - będzie kolejne nagranie!

Bruce Dickinson z Iron Maiden na scenie z mikrofonem. O kulisach koncertu w Paryżu przeczytasz na EskaRock.
Autor: adels/ CC BY-SA 2.0

To na 22 czerwca zespół Iron Maiden miał zaplanowany koncert w Paryżu. Wzbudził on szczególne emocje wśród fanów i fanek, gdyż dosłownie na dobę przed nim ogłoszono, że będzie on "wolnym od telefonów", gdyż grupa podjęła decyzję o nagraniu właśnie tego występu z zamiarem wydania go na wydawnictwie koncertowym.

Niestety, nieoczekiwanie formacja napotkała spore trudności. Mniej więcej w połowie pokaz musiał zostać przerwany, a to ze względu na przerwę w dostawie prądu. Co prawda koncert został wznowiony i udało się go dokończyć, nie wybrzmiał jednak chociażby bis, ze względu na obowiązującą godzinę policyjną, przed którą publiczność musiała opuścić miejsce pokazu.

Cała sytuacja wzbudziła duże emocje, szczególnie wśród fanów i fanek grupy. Ta wydała więc oficjalne oświadczenie, w którym przyznano, że wciąż nie jest znana przyczyna awarii. Bruce Dickinson zapewnił jednak, że występ, zgodnie z planem został nagrany. Wygląda jednak na to, że efekty nie były dla Iron Maiden zadowalające.

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Kolumna zygmunta TT _ rolling stones i iron maiden

Kolejny koncert Iron Maiden zostanie nagrany! Mowa o szczególnym występie

Jak poinformował w środę 1 lipca sam zespół, podjęta została decyzja, aby także i pokaz Iron Maiden na nadchodzącym jej własnym festiwalu, EddFest również został zarejestrowany! 

Jak tłumaczą na udostępnionym nagraniu Steve Harris i Bruce Dickinson, to, co powstało w Paryżu również zostanie wykorzystane, ten z pewnością szczególny materiał zostanie jednak wzbogacony o równie wartościowy. Mowa tu przecież o występie "Żelaznej Dziewicy" na własnym wydarzeniu, w Knebworth, gdzie 11 lipca ta zagra szczególny pokaz z okazji swojego 50-lecia.

Co ciekawe, choć tu z pewnością nie będzie tak łatwo tego dokonać, zespół również zwraca się do fanów z prośbą, aby podczas jego występu na EddFest starali się nie używać telefonów.

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