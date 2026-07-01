Deep Purple są pionierami heavy metalu? Tak zareagwali muzycy zespołu

Heavy metal to zdecydowanie jeden z tych głównych gatunków, który przyjdzie nam do głowy, jeśli pomyślimy o fanach i fankach ciężkich brzmień. Nie jest wcale tak łatwo ustalić, kiedy dokładnie narodziła się ta akurat odmiana szeroko pojmowanej muzyki gitarowej. Wielu i wiele wskazuje tu najczęściej rok 1968 i powstanie zespołu Black Sabbath, a już w szczególności wydanie przez niego dwa lata później kultowych płyt Black Sabbath i Paranoid.

Nie każdy się z tym jednak zgadza. Taki Eric Clapton na przykład dał do zrozumienia, że jest zdania, że to grupa Cream, której sam był częścią, powinna być uznawana za pionierów heavy metalu. Jest i grono tych, którzy uważają, że podwaliny pod te brzmienia dali Beatlesi, a to za sprawą owianego złą sławą kawałka Helter Skelter.

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

Muzycy Deep Purple reagują na to, czy można ich nazywać pionierami heavy metalu

Czy do grona pionierów tych najcięższych brzmień można zaliczyć zespół Deep Purple? Zapytał o to muzyków grupy Michał Cieślik z Eski ROCK. Co ciekawe, zarówno Don Airey, jak i Roger Glover nie zgodzili się z tym stwierdzeniem. Basista dopowiedział: "Nie. Jesteśmy muzykami rockowymi. Metal to coś innego". Wyjaśnił także, że jego grupa jest przedstawicielem hard rocka, gdyż czerpie z rozmaitych muzycznie źródeł i gatunków i powiedział, że korzenie heavy metalu są tylko jedne i jest to właśnie hard rock:

Jest pewna chemia w hard rocku, której nie ma w heavy metalu - mówi Roger Glover.

Klawiszowiec stwierdził od siebie, że jest to: "Odgałęzienie Led Zeppelin, Deep Purple, Judas Priest - brytyjskiego rocka. Ale metal to bardziej amerykańska rzecz".

Airey dodał, że sam lubi metal i całkiem niedawno był ze swoim synem na koncercie Pantery, choć jak stwierdził z rozbrajającą szczerością, nie do końca rozumie ten typ grania. Jak opowiedział, już to, co się wydarzyło podczas koncertu wyraźnie rozróżnia metal i hard rocka. Wyznał, że w trakcie występu, na którym był obecny, na scenę do zespołu wszedł fan, któremu Phil Anselmo miał... polać drinka! Jak mówi, gdyby coś takiego wydarzyło się Deep Purple, natychmiast zareagowałaby ochrona i ściągnęła takiego osobnika.

Black Sabbath czy Deep Purple? Dopasuj muzyka do odpowiedniego zespołu: