Deep Purple są pionierami heavy metalu? Tak zareagwali muzycy zespołu

Heavy metal to zdecydowanie jeden z tych głównych gatunków, który przyjdzie nam do głowy, jeśli pomyślimy o fanach i fankach ciężkich brzmień. Nie jest wcale tak łatwo ustalić, kiedy dokładnie narodziła się ta akurat odmiana szeroko pojmowanej muzyki gitarowej. Wielu i wiele wskazuje tu najczęściej rok 1968 i powstanie zespołu Black Sabbath, a już w szczególności wydanie przez niego dwa lata później kultowych płyt Black Sabbath i Paranoid.
Nie każdy się z tym jednak zgadza. Taki Eric Clapton na przykład dał do zrozumienia, że jest zdania, że to grupa Cream, której sam był częścią, powinna być uznawana za pionierów heavy metalu. Jest i grono tych, którzy uważają, że podwaliny pod te brzmienia dali Beatlesi, a to za sprawą owianego złą sławą kawałka Helter Skelter.
Muzycy Deep Purple reagują na to, czy można ich nazywać pionierami heavy metalu
Czy do grona pionierów tych najcięższych brzmień można zaliczyć zespół Deep Purple? Zapytał o to muzyków grupy Michał Cieślik z Eski ROCK. Co ciekawe, zarówno Don Airey, jak i Roger Glover nie zgodzili się z tym stwierdzeniem. Basista dopowiedział: "Nie. Jesteśmy muzykami rockowymi. Metal to coś innego". Wyjaśnił także, że jego grupa jest przedstawicielem hard rocka, gdyż czerpie z rozmaitych muzycznie źródeł i gatunków i powiedział, że korzenie heavy metalu są tylko jedne i jest to właśnie hard rock:
Jest pewna chemia w hard rocku, której nie ma w heavy metalu - mówi Roger Glover.
Klawiszowiec stwierdził od siebie, że jest to: "Odgałęzienie Led Zeppelin, Deep Purple, Judas Priest - brytyjskiego rocka. Ale metal to bardziej amerykańska rzecz".
Airey dodał, że sam lubi metal i całkiem niedawno był ze swoim synem na koncercie Pantery, choć jak stwierdził z rozbrajającą szczerością, nie do końca rozumie ten typ grania. Jak opowiedział, już to, co się wydarzyło podczas koncertu wyraźnie rozróżnia metal i hard rocka. Wyznał, że w trakcie występu, na którym był obecny, na scenę do zespołu wszedł fan, któremu Phil Anselmo miał... polać drinka! Jak mówi, gdyby coś takiego wydarzyło się Deep Purple, natychmiast zareagowałaby ochrona i ściągnęła takiego osobnika.