Oto najlepsze rockowe koncerty w historii Open'era. To nasz TOP10

Open'er Festival to bez wątpienia jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych festiwalowych muzycznych w Polsce, który na przestrzeni ponad dwóch dekad urósł do imprezy o europejskim znaczeniu.

Impreza od lat cieszy się ogromną popularnością i co roku sprowadza wielkie gwiazdy. Pierwsza edycja tej imprezy odbyła się w 2002 roku. Wtedy było to zaledwie jednodniowe wydarzenie w Warszawie na torze łyżwiarskim Stegny (wówczas zaprezentowała się w naszym kraju po raz pierwszy grupa The Chemical Brothers). Kolejne trzy edycje (2003–2005) odbyły się na gdyńskim skwerze Kościuszki.

Foo Fighters - 5 ciekawostek o albumie "The Colour and the Shape" | Jak dziś rockuje?

Później teren zaczął robić się za ciasny, dlatego też organizatorzy w 2006 podjęli decyzję o przeniesieniu imprezy na lotnisko Babie Doły – Kosakowo. Ta zmiana pozwoliła na dodanie kolejnych scen i, co najważniejsze, zapraszanie jeszcze większych gwiazd. Festiwal rozrósł się także do trzech dni. A od 2009 trwa aż cztery. Festiwal stał się wydarzeniem kilkudniowym oferującym nie tylko muzykę, ale także inne propozycje kulturalne.

Na przestrzeni tych ponad 20 lat na Open'erze zagrały największe gwiazdy muzyki pop (Dua Lipa, Bruno Mars czy The Weeknd) czy hip-hop (Kendrick Lamar, Travis Scott czy Drake). Oczywiście, na festiwalu wystąpiło mnóstwo wykonawców związanych z muzyką rockową.

Wystarczy wspomnieć, że na Open'erze dla publiczności m.in. zaprezentowały się następujące zespoły: Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Radiohead, Foo Fighters, Depeche Mode, Kings of Leon, Muse czy Pearl Jam. W 2025, do tego grona, dołączy chociażby Linkin Park.

Tak jak już zostało to wspomniane, festiwal gości artystów z wielu gatunków, ale często to właśnie rockowe koncerty stawały się istnymi kamieniami milowymi w jego historii. Artyści dostarczali publiczności niezrównanej energii i emocji. Postanowiliśmy więc stworzyć zestawienie 10 najlepszych rockowych występów, które miały do tej pory miejsce na Open'erze. Od razu zaznaczymy, że ustawiliśmy je chronologicznie.

Koncerty których wykonawców wyróżniliśmy w naszym zestawieniu? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy zestawienie najlepszych koncertowych albumów w historii rocka według sztucznej inteligencji:

11