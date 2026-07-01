Jello Biafra powrócił na scenę po przebyciu udaru!

Jello Biafra zyskał sławę jako wokalista i autor tekstów zespołu Dead Kennedys. Grupa stała się ikoną hardcore punka. Przypomnijmy, że występował w niej w latach 1978-1986. Później skupił się na działalności mówcy. Ponadto nie stroni od działalności politycznej.

Na początku marca 2026 roku Biafra doznał udaru krwotocznego spowodowanego wysokim ciśnieniem krwi. – Wyskoczyłem z łóżka, bo musiałem udać się do toalety, a moja lewa noga po prostu się pode mną ugięła i upadłem na podłogę. Nie mogłem nawet zamortyzować upadku lewą ręką, bo też nie działała. Wtedy pomyślałem: "O cholera, mam udar" – napisał wówczas w mediach społecznościowych. Biafra, na szczęście, powoli wraca do zdrowia.

Ostatnio pojawił się on po raz pierwszy na scenie po udarze. 27 czerwca 2026 wystąpił on w Great American Music Hall w San Francisco.

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Biafra pełnił rolę gospodarza TentacleFest, festiwalu zorganizowanego przez jego własną, niezależną wytwórnię płytową Alternative Tentacles Records. Ponadto stanął on także za mikrofonem. Dołączył do zespołu Wheelchair Sports Camp, by wspólnie wykonać utwór Make It Make Sense (w wersji studyjnej tego kawałka również można usłyszeć jego wokal).

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z tego występu. – TentacleFest był nie tylko niesamowitym koncertem, ale przyniósł też powrót Jello Biafry na scenę! [...] Ogromne podziękowania dla każdego, kto przyszedł świętować z nami wszystko, co związane z Alternative Tentacles! Dziękujemy wspaniałemu klubowi Great American Music Hall za gościnę oraz naszym niesamowitym zespołom za ich genialne występy! – czytamy w poście udostępnionym na Instagramie.

Powrót Jello Biafry do zdrowia i na scenę w tak krótkim czasie to niemal cud. Już na początku maja jego asystentka, Anne-Marie Anderson, przekazywała w sieci optymistyczne wieści, informując, że mowa Jello wróciła do normy, a pod kątem poznawczym muzyk funkcjonuje tak, jakby udar się nie wydarzył. – Lewa strona ciała wciąż jest osłabiona, ale funkcjonuje znacznie lepiej niż początkowo – dodała wówczas we wpisie w mediach społecznościowych.

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