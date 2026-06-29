Oto najlepsze rockowe albumy według sztucznej inteligencji [TOP10]

Na przestrzeni lat powstało mnóstwo różnego rodzaju rankingów. Zestawienia najlepszych muzyków, utworów, koncertów czy też albumów. Tego wszystkiego pełno jest w sieci. I z pewnością będą pojawiać się kolejne. To bardzo dobra informacja. Nie ukrywajmy: takie rankingi mogą być świetnym drogowskazem dla osób, które dopiero zagłębiają się w dany gatunek czy, ogólnie, w muzykę.

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Jeśli ktoś zadałby pytanie: jaka jest najlepsza rockowa płyta wszech czasów, to oczywiście nie otrzymałby tylko jednej odpowiedzi. Ktoś wskazałby na The Dark Side of the Moon Pink Floyd, inny na Abbey Road formacji The Beatles, do głosu doszłaby także osoba, która przyznałaby, że taki tytuł należy się któremuś z pierwszych czterech albumów Led Zeppelin. W dyskusji na pewno też pojawiłyby się, prędzej czy później, tytuły dzieł takich zespołów, jak Queen, The Rolling Stones, AC/DC czy The Cure. Ile głosów, tyle opinii.

A jak na wspomniane wyżej pytanie odpowiedziałaby... sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić. Z pomocą przyszedł Chat GPT, czyli narzędzie, z którego coraz chętniej korzystamy na co dzień. Oczywiście, należy pamiętać, że wskazania AI to tylko zabawa. Ale z pewnością ranking najlepszych rockowych albumów w historii sygnowany przez sztuczną inteligencję zachęci naszych czytelników do szerszej dyskusji. Od razu zaznaczamy: w zestawieniu nie znalazły się albumy metalowe. Taki ranking, który przygotuje dla nas AI, także pojawi się na naszej stronie internetowej.

Wracając do zestawienie rockowych krążków. Poprosiliśmy Chat GPT o wybranie 20 płyt i wytypowanie ich kolejności. – Każdy z tych albumów wywarł ogromny wpływ na muzykę, zmieniając bieg historii rocka i kultury popularnej – taki komunikat otrzymaliśmy od programu po wpisaniu odpowiedniego zapytania.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:

20. Pearl Jam – Ten (1991)

(1991) 19. The Beach Boys – Pet Sounds (1966)

(1966) 18. AC/DC – Back in Black (1980)

(1980) 17. Radiohead – OK Computer (1997)

(1997) 16. The Stooges – Fun House (1970)

(1970) 15. The Doors – The Doors (1967)

(1967) 14. Bruce Springsteen – Born to Run (1975)

(1975) 13. Fleetwood Mac – Rumours (1977)

(1977) 12. David Bowie – The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972)

(1972) 11. The Velvet Underground – The Velvet Underground & Nico (1967)

A jakie rockowe albumy jeszcze wskazała nam sztuczna inteligencja? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu. Tam umieściliśmy właśnie TOP10 wraz z opisami podpowiedzianymi przez Chat GPT.

Poniżej natomiast przypominamy najlepsze zagraniczne albumy, które ukazały się w 2024:

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