Dzień, w którym Queen zagrali pierwszy koncert w oryginalnym składzie. 55 lat temu zadebiutował John Deacon!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-01 13:13

Choć historia zespołu Queen zaczyna się w 1970 roku, to zupełnie nowego, można rzecz kluczowego, wymiaru nabrała ona dopiero rok później. Szczególny był tutaj moment dołączenia do składu nowego basisty, który ostatecznie okazał się być tym kluczowym, brakującym elementem. Wszystko na dobre wystartowało w lipcu 1971 roku.

Queen 1973
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Z pewnością w historii grupy Queen wyróżnić można co najmniej kilka szczególnych dla niej momentów. Pierwszym było samo założenie formacji Smile w 1968 roku, z której to Queen wyrosło. Kolejno dwa lata później formacja nabrała nowego charakteru i przyjęła najsłynniejszą nazwę, zaproponowaną jej przez pełniącego w niej już wtedy rolę wokalisty niejakiego Freddiego Mercury'ego.

Na tym etapie w skład Queen wchodzili założyciele Brian May, Roger Taylor, właśnie Freddie Mercury oraz basista Mike Grose. To w takim kształcie dokładnie 27 czerwca 1970 roku formacja zagrała swój pierwszy koncert, który odbył się w ramach imprezy charytatywnej, na którym to jednak już wybrzmiały utwory, które znalazły się na kolejnych płytach Queen, m.in. Father to Son oraz Stone Cold Crazy.

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Pełne narodziny Queen

Grose nie zagrzał jednak miejsca w Queen na długo. Basista zagrał z grupą jeszcze tylko trzy kolejne koncerty i odszedł z niej. Jego miejsce na okres od sierpnia 1970 do stycznia 1971 roku zajął Barry Mitchell, z którym formacja wystąpiła łącznie trzynaście razy. Następnie na dwa pokazy basistą w Queen został niejaki Doug Bogie - dopiero po nim przyszedł czas na powstanie zespołu w takim kształcie, w jakim poznał go cały świat.

W lutym 1971 roku na nowego basistę Queen wybrany został spokojny, nieco introwertyczny, niezwykle utalentowany i zaskakująco do tej całej układanki pasujący John Deacon. Młody muzyk świetnie odnajdywał się w nieco innych, bardziej naznaczonych elektroniką brzmieniach. Co ciekawe, John miał okazję zobaczyć Queen na żywo kilka razy, grupa jednak... nie zrobiła na nim większego wrażenia. Gdy jednak Brian i Roger zaprosili go na przesłuchanie, przyjął propozycję, a kolejno dołączył do składu.

Swój pierwszy koncert z Johnem Deaconem w roli basisty zespół Queen zagrał dokładnie 2 lipca 1971 roku w Surrey College w Londynie. Co dokładnie wybrzmiało na tym występie? Niestety, setlista z tego akurat pokazu nie jest znana do dziś.

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