Nick Cave & The Bad Seeds na Open’er Festival 2026! Jakie utwory usłyszymy w Gdyni? [SETLISTA]

Nick Cave, wraz z muzykami The Bad Seeds, obecnie koncertuje na Starym Kontynencie. Tegoroczna trasa wystartowała 10 czerwca w Irlandii, a zakończy się 28 sierpnia we Francji. Zaplanowano zarówno koncerty arenowe, jak i festiwalowe. Na rozpisce znalazła się także Polska. 2 lipca Cave i spółka wystąpią na festiwalu Open'er w Gdyni.

Będzie to już trzeci koncert Cave'a na tej imprezie (poprzednie odbyły się w 2013 oraz 2018).

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

Czego możemy się spodziewać po tym koncercie? Jeśli chodzi o setlistę, to na obecnej trasie jest ona dość stała. Aż 17 utworów pojawiło się na wszystkich tegorocznych występach Cave'a i spółki w Europie. Więc prawdopodobnie usłyszymy je także w Gdyni.

W tym gronie są takie kompozycje jak m.in. From Her to Eternity, Henry Lee, Into My Arms, Jubilee Street, Red Right Hand czy The Mercy Seat. Natomiast z ostatniej płyty pewniaki mamy dwa: Joy oraz Wild God.

Poniżej przykładowa festiwalowa setlista Nicka Cave'a i The Bad Seeds z tego roku:

Get Ready for Love From Her to Eternity Train Long-Suffering Wild God O Children Tupelo Carnage Joy Rings of Saturn Bright Horses Henry Lee The Mercy Seat Papa Won't Leave You, Henry Red Right Hand Jubilee Street Hiding All Away / White Elephant Hollywood City of Refuge The Weeping Song Wide Lovely Eyes Into My Arms

Nick Cave i muzycy The Bad Seeds zjawili się w studiu. Kolejny album się zbliża?

Pod koniec sierpnia 2024 roku ukazał się album Wild God sygnowany przez Nicka Cave'a oraz The Bad Seeds. Krążek ten spotkał się z dość ciepłym przyjęciem ze strony zarówno fanów, jak i krytyków.

Cave i spółka zaczęli już jednak myśleć o kolejnym studyjnym wydawnictwie. Informacja ta wypłynęła na blogu wokalisty, Red Hand Files w połowie maja tego roku. Odpowiadając fanowi na pytanie o nawyki dotyczące snu, Cave mimochodem zdradził, co aktualnie zajmuje jego myśli.

– Dzisiejszego ranka jadę do Islington, żeby pokręcić się w studiu z Martym [P. Casey'em, basistą - przyp. red.] (już wyzdrowiał), Thomasem [Wydlerem, perkusistą] (on też), Jimem [Sclavunosem, perkusistą i klawiszowcem] (zawsze krzepki) i Warrenem [Ellisem, skrzypkiem] (nadal uroczy i obłąkany) z mglistym pomysłem, by być może nagrać nową płytę – napisał Cave.

Oto ciekawostki o albumie Murder Ballads od Nicka Cave'a i The Bad Seeds: