Jakiej setlisty możemy spodziewać się na koncercie Nicka Cave'a i The Bad Seeds na Open'er Festival 2026? Sprawdźcie!

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-01 9:59

Nick Cave po raz kolejny zagra w Polsce. Już 2 lipca 2026 zobaczymy go, wraz z muzykami The Bad Seeds, na festiwalu Open'er w Gdyni. Czego możemy spodziewać się po tym koncercie? Przeanalizowaliśmy tegoroczne występy artysty w ramach europejskiej trasy, by sprawdzić, jakie utwory najprawdopodobniej usłyszymy na Orange Main Stage.

Nick Cave w granatowym garniturze, z rozłożonymi rękami i mikrofonem, energicznie śpiewa na scenie podczas koncertu, z widocznymi rękami fanów w tle. Artykuł o jego występie na Open'er Festival 2026 i przewidywanej setliście znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Nick Cave & The Bad Seeds na Open’er Festival 2026! Jakie utwory usłyszymy w Gdyni? [SETLISTA]

Nick Cave, wraz z muzykami The Bad Seeds, obecnie koncertuje na Starym Kontynencie. Tegoroczna trasa wystartowała 10 czerwca w Irlandii, a zakończy się 28 sierpnia we Francji. Zaplanowano zarówno koncerty arenowe, jak i festiwalowe. Na rozpisce znalazła się także Polska. 2 lipca Cave i spółka wystąpią na festiwalu Open'er w Gdyni. 

Będzie to już trzeci koncert Cave'a na tej imprezie (poprzednie odbyły się w 2013 oraz 2018). 

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Czego możemy się spodziewać po tym koncercie? Jeśli chodzi o setlistę, to na obecnej trasie jest ona dość stała. Aż 17 utworów pojawiło się na wszystkich tegorocznych występach Cave'a i spółki w Europie. Więc prawdopodobnie usłyszymy je także w Gdyni. 

W tym gronie są takie kompozycje jak m.in. From Her to Eternity, Henry Lee, Into My ArmsJubilee StreetRed Right Hand czy The Mercy Seat. Natomiast z ostatniej płyty pewniaki mamy dwa: Joy oraz Wild God.

Poniżej przykładowa festiwalowa setlista Nicka Cave'a i The Bad Seeds z tego roku:

  1. Get Ready for Love
  2. From Her to Eternity
  3. Train Long-Suffering
  4. Wild God
  5. O Children
  6. Tupelo
  7. Carnage
  8. Joy
  9. Rings of Saturn
  10. Bright Horses
  11. Henry Lee
  12. The Mercy Seat
  13. Papa Won't Leave You, Henry
  14. Red Right Hand
  15. Jubilee Street
  16. Hiding All Away / White Elephant
  17. Hollywood
  18. City of Refuge
  19. The Weeping Song
  20. Wide Lovely Eyes
  21. Into My Arms 

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Nick Cave i muzycy The Bad Seeds zjawili się w studiu. Kolejny album się zbliża?

Pod koniec sierpnia 2024 roku ukazał się album Wild God sygnowany przez Nicka Cave'a oraz The Bad Seeds. Krążek ten spotkał się z dość ciepłym przyjęciem ze strony zarówno fanów, jak i krytyków. 

Cave i spółka zaczęli już jednak myśleć o kolejnym studyjnym wydawnictwie. Informacja ta wypłynęła na blogu wokalisty, Red Hand Files w połowie maja tego roku. Odpowiadając fanowi na pytanie o nawyki dotyczące snu, Cave mimochodem zdradził, co aktualnie zajmuje jego myśli.

– Dzisiejszego ranka jadę do Islington, żeby pokręcić się w studiu z Martym [P. Casey'em, basistą - przyp. red.] (już wyzdrowiał), Thomasem [Wydlerem, perkusistą] (on też), Jimem [Sclavunosem, perkusistą i klawiszowcem] (zawsze krzepki) i Warrenem [Ellisem, skrzypkiem] (nadal uroczy i obłąkany) z mglistym pomysłem, by być może nagrać nową płytę – napisał Cave. 

Oto ciekawostki o albumie Murder Ballads od Nicka Cave'a i The Bad Seeds:

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