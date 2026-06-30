Morrissey sprzedaje koszulki ze swoim nazwiskiem i... grafikami z albumów The Smiths. Fani wokalisty są zaskoczeni

Choć brytyjska formacja The Smiths istniała bardzo krótko (ledwo pięć lat), to na zawsze zapisała się w historii muzyki rockowej. Zespół, który wydał cztery albumy studyjne, jest otoczony kultem. Zwłaszcza w rodzinnym kraju.

Choć od rozpadu grupy minęły niemal cztery dekady, topór wojenny między wokalistą Morrisseyem a gitarzystą Johnnym Marrem wciąż nie został zakopany. Teraz frontman The Smiths znów postanowił dać o sobie znać w przestrzeni medialnej. Najnowszy ruch wokalisty zszokował nawet najbardziej przyzwyczajonych do jego skandali fanów. W brytyjskiej wersji oficjalnego sklepu internetowego artysty, MPORIUM, po cichu pojawiły się koszulki inspirowane dwoma albumami The Smiths: Meat Is Murder (1985) oraz The Queen Is Dead (1986).

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Projekt t-shirtów niemal w stu procentach odwzorowuje oryginalne grafiki, które na stałe zapisały się w historii rocka. Układ graficzny, czcionka, kolorystyka – wszystko się zgadza. Poza jednym, kluczowym detalem: napis "The Smiths" został zastąpiony... "Morrisseyem". Fanom to jednak zbytnio nie przeszkadza.

Koszulki rozchodzą się bowiem jak świeże bułeczki. Wersja z The Queen Is Dead została już całkowicie wyprzedana. Wzór z Meat Is Murder wciąż można dorwać na stronie internetowej. Koszt? Niecałe 42 euro (ok. 180 zł).

Morrissey is selling merchandise that features artwork from two of The Smiths' classic albums -- Meat Is Murder and The Queen Is Dead -- only Morrissey's name appears in place of the band's. pic.twitter.com/OuZgDqEkDI— CONSEQUENCE (@consequence) June 30, 2026

Morrissey powrócił z nowym solowym albumem. Niebawem zagra także w Polsce

W marcu 2020 roku na rynku ukazał się trzynasty solowy album Morrisseya. Fani artysty musieli uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o kolejne studyjne wydawnictwo wokalisty. Po sześciu latach przerwy na półkach sklepowych pojawił się Make-Up Is a Lie. Na albumie znalazło się 12 kompozycji. Materiał ten został zarejestrowany we francuskim La Fabrique Studios w 2023. Za produkcję całości odpowiada Joe Chiccarelli, znany ze współpracy z The White Stripes czy The Strokes.

Na początku lipca 2025, po ponad dekadzie przerwy, w naszym kraju zagrał w końcu Morrissey. Na kolejny występ artysty w Polsce tak długo czekać nie będziemy musieli. Wiadomo już, że wokalista wystąpi 9 lipca 2026 na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

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