System of a Down rozpoczęli europejską trasę koncertową! Jakiej listy utworów można się spodziewać na koncertach w Warszawie?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-30 8:47

Coraz większymi krokami zbliżają się tak wyczekiwane - do tego aż dwa! - koncerty System of a Down w Polsce. Formacja sporo koncertuje w różnych miejscach na świecie już od ubiegłego roku, teraz jednak przyszedł czas na wizytę w Europie. Pierwszy występ zespołu na Starym Kontynencie za nami - jaka wybrzmiała na nim setlista?

Czterech członków zespołu System of a Down, Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian i John Dolmayan, pozuje na tle szarej ceglanej ściany, zapowiadając europejską trasę koncertową, o której więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: System of a Down/ Materiały prasowe

Aż do 2025 roku działalność System of a Down była znacząco ograniczona. Grupa po reaktywacji w 2010 roku nie tylko nie zdecydowała się na wydanie żadnego nowego albumu (od premiery Hypnotize minie w tym roku 21 lat!), do tego wyjątkowo mało również koncertowała. Co prawda w 2013 roku formacja zawitała do Polski, gdzie zagrała w łódzkiej Atlas Arenie, szczególnie w ostatnich latach jednak pod kątem scenicznym skupiała się na Stanach Zjednoczonych.

Coś w tej materii zaczęło się zmieniać właśnie w ubiegłym roku, gdy ogłoszono serię występów SOAD na terenie Ameryki Południowej, w końcu pojawiły się pogłoski o planowanej trasie po Europie. Plotki okazały się być prawdziwe, do tego ogłoszone we wrześniu 2025 roku tournée objęło swoim zasięgiem Polskę!

System of a Down - 5 ciekawostek o debiutanckiej płycie zespołu | Jak dziś rockuje?

System of a Down oficjalnie rozpoczęli europejską trasę koncertową! Jaka wybrzmiała setlista?

Początkowo ogłoszony został jeden koncert, który odbędzie się 18 lipca, dość szybko jednak, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, dodano kolejny termin. W związku z tym System of a Down już za kilkanaście dni zagrają na warszawskim PGE Narodowym dwa razy: 18 i 19 lipca. W obu przypadkach w roli gości specjalnych na stadionie wystąpią także Acid Bath oraz Queens of the Stone Age.

Europejska trasa jest już oficjalnie rozpoczęta! Pierwszy występ System of a Down i wspomnianych grup odbył się 29 czerwca w Szwecji. Jaka lista utworów wybrzmiała na koncercie? Już na pierwszy rzut oka, w porównaniu chociażby do setlisty z Meksyku z maja tego roku, wyraźnie widać, że w Europie SOAD postanowili jeszcze bardziej postawić na klasyki ze swoich najbardziej cenionych albumów: Toxicity oraz debiutu, utwory z których stanowiły ponad połowę setlisty. Na tej oczywiście nie zabrakło takich perełek, jak B.Y.O.B., Aerials, Genocidal Humanoidz, Hypnotize, Psycho, I-E-A-I-A-I-O, Chop Suey!, Lonely Day, Spiders, War? czy w końcu zamykające pokaz Toxicity oraz Sugar. Na liście utworów, przynajmniej tej ze Szwecji, nijak jednak szukać niespodzianek.

Polecany artykuł:

Perkusista System of a Down spotka się z fanami w Warszawie! Szczegóły wydarzen…

System of a Down - setlista z koncertu w Szwecji 29 czerwca

  1. Soldier Side - Intro
  2. B.Y.O.B.
  3. Suite-Pee
  4. Chic 'N' Stu
  5. Prison Song
  6. Aerials
  7. I-E-A-I-A-I-O
  8. Innervision
  9. Darts
  10. Genocidal Humanoidz
  11. Needles
  12. Deer Dance
  13. Radio/Video
  14. Dreaming (tylko fragment)
  15. Hypnotize
  16. ATWA
  17. Bounce
  18. Suggestions
  19. Psycho (z fragmentem "Trans-Europa Express" Kraftwerk')
  20. Chop Suey!
  21. Lonely Day
  22. Lost in Hollywood
  23. Streamline
  24. Spiders
  25. Forest
  26. DAM
  27. War?
  28. Toxicity
  29. Sugar

Który klasyk System of a Down chcesz najbardziej usłyszeć w Warszawie? Zagłosuj w sondzie:

Sonda
Który klasyk System of a Down chcesz najbardziej usłyszeć w Warszawie?