Najlepsze albumy w dorobku Deep Purple. Oto nasze TOP5

Deep Purple to jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka, który – z większymi lub mniejszymi przerwami – działa na rynku muzycznym już od ponad pięciu dekad! Największe sukcesy grupa święciła w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie da się ukryć, że wspólnie z dwoma innymi brytyjskimi kapelami, Led Zeppelin i Black Sabbath, kładła podwaliny pod rozwój muzyki hardrockowej.

Wywiad z Mike'em Portnoyem | ESKA ROCK

Zespół cieszy się statusem kultowym na całym świecie, również w naszym kraju. Nic więc dziwnego, że muzycy Deep Purple bardzo chętnie i bardzo często nas odwiedzają. Grupa też nie składa broni, jeśli chodzi o nowe albumy. Na początku lipca 2026 roku fani otrzymają kolejne studyjne wydawnictwo, Splat!.

Postanowiliśmy się więc bacznie przyjrzeć, z uwagi na premierę wspomnianego wyżej albumu, dyskografii Deep Purple. Wskazaliśmy więc 5 płyt, które bardzo lubimy i możemy z czystym sumieniem polecić wszystkim osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z twórczością DP.

Które studyjne albumy Deep Purple wyróżniliśmy? Sprawdźcie w naszej galerii umieszczonej na samej górze artykułu.

Sprawdź 5 ciekawostek o albumie “Deep Purple In Rock”:

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