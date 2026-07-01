Wskazaliśmy najlepsze albumy w dorobku Deep Purple. Oto 5 płyt legendarnego zespołu, które wypada znać

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-01 5:10

Premiera nowego albumu Deep Purple jest tuż za rogiem, co stanowi doskonałą okazję do przyjrzenia się imponującej dyskografii tego legendarnego zespołu, który od ponad pół wieku kształtuje świat muzyki. Z tej okazji przedstawiamy pięć, naszym zdaniem, najlepszych płyt w ich dorobku.

Najlepsze albumy w dorobku Deep Purple. Oto nasze TOP5

Deep Purple to jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka, który – z większymi lub mniejszymi przerwami – działa na rynku muzycznym już od ponad pięciu dekad! Największe sukcesy grupa święciła w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie da się ukryć, że wspólnie z dwoma innymi brytyjskimi kapelami, Led Zeppelin i Black Sabbath, kładła podwaliny pod rozwój muzyki hardrockowej. 

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Zespół cieszy się statusem kultowym na całym świecie, również w naszym kraju. Nic więc dziwnego, że muzycy Deep Purple bardzo chętnie i bardzo często nas odwiedzają. Grupa też nie składa broni, jeśli chodzi o nowe albumy. Na początku lipca 2026 roku fani otrzymają kolejne studyjne wydawnictwo, Splat!

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Postanowiliśmy się więc bacznie przyjrzeć, z uwagi na premierę wspomnianego wyżej albumu, dyskografii Deep Purple. Wskazaliśmy więc 5 płyt, które bardzo lubimy i możemy z czystym sumieniem polecić wszystkim osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z twórczością DP. 

Które studyjne albumy Deep Purple wyróżniliśmy? Sprawdźcie w naszej galerii umieszczonej na samej górze artykułu.

Sprawdź 5 ciekawostek o albumie “Deep Purple In Rock”:

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