Najlepsze albumy w dorobku Deep Purple. Oto nasze TOP5
Deep Purple to jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka, który – z większymi lub mniejszymi przerwami – działa na rynku muzycznym już od ponad pięciu dekad! Największe sukcesy grupa święciła w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie da się ukryć, że wspólnie z dwoma innymi brytyjskimi kapelami, Led Zeppelin i Black Sabbath, kładła podwaliny pod rozwój muzyki hardrockowej.
Zespół cieszy się statusem kultowym na całym świecie, również w naszym kraju. Nic więc dziwnego, że muzycy Deep Purple bardzo chętnie i bardzo często nas odwiedzają. Grupa też nie składa broni, jeśli chodzi o nowe albumy. Na początku lipca 2026 roku fani otrzymają kolejne studyjne wydawnictwo, Splat!.
Polecany artykuł:
Postanowiliśmy się więc bacznie przyjrzeć, z uwagi na premierę wspomnianego wyżej albumu, dyskografii Deep Purple. Wskazaliśmy więc 5 płyt, które bardzo lubimy i możemy z czystym sumieniem polecić wszystkim osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z twórczością DP.
Które studyjne albumy Deep Purple wyróżniliśmy? Sprawdźcie w naszej galerii umieszczonej na samej górze artykułu.