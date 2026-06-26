Dzień, w którym Queen zagrali pierwszy koncert. Tak zmieniła się historia rocka

Tak naprawdę historia zespołu Queen zaczyna się nieco wcześniej, gdyż w 1968 roku. To wtedy właśnie, z inicjatywy gitarzysty i utalentowanego studenta fizyki, Briana Maya, powstał zespół Smile. Jego skład uzupełnili perkusista Roger Taylor, basista i wokalista Tim Staffell oraz klawiszowiec Chris Smith. Z ekipy tej szybko "wymiksował się" Smith, a w 1970 roku Staffel. To on właśnie zapoznał Briana i Rogera z ekstrawaganckim, dysponującym niesamowitym wokalem studentem dizajnu, niejakim Farrokhem "Freddieem" Bulsarą.

Jeszcze przed odejściem Tima dawał on do zrozumienia, że jako wielki fan Smile z chęcią dołączy do składu zespołu- najlepiej oczywiście w roli wokalisty. May był zdania, że Staffell nigdy się na to nie zgodzi, gdy jednak zdecydował się on odejść, sprawa de facto rozwiązała się sama.

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Queen - ale jako Smile - po raz pierwszy

Smile zostali więc bez basisty, a do tej roli postanowiono zaprosić przyjaciela Rogera Taylora, Mike'a Grose'a. To z nim właśnie zespół miał zagrać swój pierwszy w historii koncert, który zaplanowano na 27 czerwca 1970 roku. Młodzi muzycy mieli wystąpić tego dnia w w ratuszu w Truro w Kornwalii przy okazji imprezy charytatywnej. Całość zaaranżowała współpracująca z Czerwonym Krzyżem mama perkusisty, a zespół otrzymał za swój występ imponujące, jak na tamte czasy, 50 dolarów.

Choć moment ten uznaje się za zagranie przez Queen pierwszego koncertu w historii zespołu, to grupa wciąż funkcjonowała wtedy pod nazwą Smile i w taki właśnie sposób zapowiedziana została m.in. w lokalnej gazecie. Jednak tego właśnie dnia, tuż po przybyciu do ratusza Freddie miał zaproponować, by nazwę Smile zmienić na, jego zdaniem, bardziej chwytliwe Queen. Pomimo pewnych obiekcji, reszta składu przystała na to, a ze sceny wokalista miał zapowiedzieć grupę już pod nową nazwą.

Freddie Mercury (muzyk w podobnym czasie zaczął używać tego pseudonimu), Roger Taylor, Brian May i Mick Grose zaprezentowali się więc przed gronem bliskich i publiczności na żywo po raz pierwszy. Nie jest znana dokładna setlista, jaka wybrzmiała podczas występu, po latach ówczesny basista wspominał jednak, że z tego co pamięta Smile/Queen zagrali tego dnia kilka próbek tego, co potem znalazło się na pierwszej płycie Queen oraz Father to Son z Queen II i Stone Cold Crazy, które ostatecznie znalazło się na Sheer Heart Attack z 1974 roku.

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