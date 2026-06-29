The Warning zagrają pierwszy solowy koncert w Polsce! Sprawdź szczegóły

The Warning wracają do Polski! Zespół zagra w Warszawie

To fantastyczna wiadomość dla wszystkich fanów potężnego, hardrockowego grania. Meksykańskie trio The Warning ogłosiło swój powrót do Polski na jedyny koncert w 2026 roku. Zespół, który tworzą trzy niezwykle utalentowane siostry Villarreal, w ostatnich latach zdobył ogromne uznanie na całym świecie, dzieląc scenę z takimi gigantami jak Muse, Foo Fighters czy Guns N' Roses. Polska publiczność miała już okazję poznać ich sceniczną energię podczas spektakularnego występu na 30. Pol'and'Rock Festival w 2024 roku, który pozostawił niezapomniane wrażenia. Ich muzyka, będąca mieszanką klasycznej gitarowej siły i nowoczesnej produkcji, zyskała im miliony fanów. Teraz Daniela, Paulina i Alejandra wracają, by dać pełnowymiarowy, solowy popis swoich umiejętności w Warszawie, promując swój najnowszy album studyjny.

The Warning w Warszawie 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Fani zespołu powinni zaznaczyć tę datę w swoich kalendarzach na czerwono. Jedyny polski koncert The Warning w ramach europejskiej trasy koncertowej „2026 Europe Tour” odbędzie się 30 czerwca 2026 roku. Na miejsce tego wyjątkowego wydarzenia wybrano warszawski klub Progresja, a konkretnie jego główną scenę, czyli Main Stage. To właśnie tam siostry Villarreal zaprezentują materiał ze swojego czwartego albumu studyjnego „Keep Me Fed”, który ukazał się 28 czerwca 2024 roku. Można być pewnym, że oprócz nowszych kompozycji w setliście nie zabraknie również takich hitów jak „S!CK”, „CHOKE” czy „MONEY”. To doskonała okazja, aby zobaczyć na żywo jeden z najciekawszych i najbardziej dynamicznych zespołów rockowych młodego pokolenia.

DATA KONCERTU: 30 czerwca 2026 r.

30 czerwca 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Progresja – Main Stage, Fort Wola 22

Klub Progresja – Main Stage, Fort Wola 22 GODZINA: 18:00

18:00 SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert The Warning w Warszawie 2026

Wejściówki na warszawski koncert The Warning trafiły już do sprzedaży. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster.pl rozpoczęła się 12 lutego 2026 roku, natomiast sprzedaż ogólna wystartowała dzień później, 13 lutego 2026 roku o godzinie 10:00. Ceny biletów na to wydarzenie zaczynają się od 199 złotych. Wejściówki można nabywać za pośrednictwem oficjalnych kanałów dystrybucji, w tym na platformach biletowych LiveNation.pl, eBilet.pl oraz Ticketmaster.pl. Organizatorzy przygotowali również specjalne pakiety biletów VIP dla największych fanów zespołu. Należy jednak pamiętać o ważnej informacji dotyczącej miejsca koncertu. Klub Progresja nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, co warto wziąć pod uwagę przy planowaniu udziału w wydarzeniu.

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