Wokalista Terry Glaze wspomina występowanie w Panterze. "Jestem z tego powodu bardzo dumny"

Amerykańska formacja Pantera powstała w 1981 roku. Do życia powołali ją bracia Abbottowie: gitarzysta Dimebag Darrell oraz perkusista Vinnie Paul. Dwa lata później zespół wypuścił w świat pierwszy album zatytułowany Metal Magic, którego zawartość była bliska popularnej wówczas glamowej odmianie metalu. Wówczas wokalistą Pantery był Terry Glaze, który zaśpiewał jeszcze na dwóch kolejnych płytach, Projects In The Jungle (1984) i I Am The Night (1985). Później w składzie zastąpił go Phil Anselmo. I to właśnie z nim przy mikrofonie formacja odniosła spory sukces.

W nowym wywiadzie, w podcaście Pod Scum, Glaze wrócił wspomnieniami do starych czasów, kiedy właśnie śpiewał w Panterze.

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– To oczywiste, że każdy, kto patrzy na swoje pierwsze kroki, myśli w następujący sposób: "To nie jest tak dobre, jak moje późniejsze, dojrzalsze dokonania". Ale uważam, że jeśli posłuchacie tych albumów to brzmienie gitary Darrella jest niesamowite od początku. Przy drugim albumie jego styl był już w pełni ukształtowany. Więc jeśli potraficie przymknąć oko na mój glamowy śpiew i wsłuchać się w gitary oraz sekcję rytmiczną, to brzmią one bardzo spójnie z tym wszystkim, co robili później – powiedział wokalista.

W dalszej części rozmowy dodał natomiast: – Jestem bardzo dumny i czuję się prawdziwym szczęściarzem, że mogłem być choćby maleńką częścią historii tego wszystkiego. Dlatego zachęcam każdego, aby wrócił do tych nagrań i sprawdził grę Darrella, bo jest ona po prostu niesamowita.

Po odejściu z Pantery Glaze występował w takich zespołach, jak Lord Tracy czy Blowphish.

Były wokalista Pantery powołał do życia nową supergrupę

Terry Glaze powrócił na rynek z nowym projektem. Stanął on na czele supergrupy Axe Dragger, która na początku marca 2026 wypuściła w świat premierowy album zatytułowany po prostu Axe Dragger.

W skład wspomnianej formacji wchodzą także: gitarzysta Bob Balch (Fu Manchu), basista Fredrik Isaksson (Dark Funeral) oraz perkusista Pete Campbell (ex-Pentagram).

Oto ciekawostki o albumie Cowboys from Hell od formacji Pantera: