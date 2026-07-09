Oto najlepsze rockowe albumy z lat 70. według sztucznej inteligencji [TOP10]

Lata 70. to bezdyskusyjnie złota era rocka. To wtedy rodziły się monumentalne riffy, stadionowe hymny i albumy, które na zawsze zmieniły oblicze muzyki. Mimo upływu lat, do dziś brzmią one świeżo. A który z nich jest tym najlepszym? Na przestrzeni lat powstało mnóstwo rankingów w tym konkretnym temacie. Zapytaliśmy o to także sztuczną inteligencję.

Z pomocą przyszło narzędzie od Google'a, czyli Gemini.

Najpiękniejsze rockowe ballady. Oto nasze TOP 10 najlepszych utworów

AI przenalizowała szczegółowo wszelkie dostępne dane. Wpływ na popkulturę, liczbę sprzedanych egzemplarzy, oceny krytyków i tak dalej... Z pewnością ranking najlepszych rockowych albumów z lat 70. – sygnowany przez sztuczną inteligencję – zachęci naszych czytelników do szerszej dyskusji w tym zakresie.

– Oto lista absolutnie najlepszych, rockowych albumów lat 70. – bez podziału na kategorie i roczniki. Czysta esencja rocka: od monumentalnego prog-rocka, przez drapieżny hard rock i glam, aż po surowego punka i nową falę – taki komunikat otrzymaliśmy od programu po wpisaniu odpowiedniego zapytania. I Gemini następnie stworzyło ranking 20 najlepszych płyt z tamtego okresu w kolejności.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy poniżej miejsca 11-20. Oto one:

20. Elton John – Goodbye Yellow Brick Road (1973)

19. Lynyrd Skynyrd – Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd (1973)

18. The Police – Outlandos d'Amour (1978)

17. Dire Straits – Dire Straits (1978)

16. Neil Young – Harvest (1972)

15. Boston – Boston (1976)

14. Pink Floyd – Wish You Were Here (1975)

13. Deep Purple – Machine Head (1972)

12. The Eagles – Hotel California (1976)

11. Bruce Springsteen – Born to Run (1975)

A jakie albumy znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy listę najbardziej wyczekiwanych rockowych i metalowych albumów w 2026 roku: