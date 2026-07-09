Bonnie Tyler nie żyje. Ikona muzyki miała 75 lat

Już w środę 6 maja na oficjalnych kontach Bonnie Tyler na portalach społecznościowych pojawiło się krótkie oświadczenie. Informowało ono o tym, że artystka przebywa w jednym ze szpitali w Portugalii, gdzie została poddana pilnej operacji jelit. Przekazano także, że Bonnie Tyler czuje się dobrze i powoli dochodzi do siebie, dziękując przy okazji za dobre myśli i słowa.

Niestety jednak, już w godzinach wieczornych 7 maja w przestrzeni publicznej pojawiły się nowe, dużo mniej optymistyczne wieści. Wynikało z nich, że stan gwiazdy gwałtownie się pogorszył. Do tego miała ona trafić na OIOM, gdzie wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej. W kolejnych dniach okazało się, że wokalistkę próbowano wybudzić ze śpiączki, zakończyło się to jednak niepowodzeniem i koniecznością reanimacji. Wieści te zaniepokoiły fanów. Choć wydawało się, że w ostatnich tygodniach stan zdrowia artystki poprawiał się, to niestety jednak, teraz nadeszły te najgorsze informacje.

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Jak przekazał oficjalnie przedstawiciel Bonnie Tyler, życia artystki nie udało się uratować. W czwartek 9 lipca ukazało się oświadczenie, w którym przekazano:

Rodzina i zespół Bonnie z żalem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła wczoraj wieczorem w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona. Wkrótce wydamy kolejne oświadczenie, ale na razie prosimy o uszanowanie prywatności, aby poradzić sobie z tą tragedią.

Bonnie Tyler śpiewać zaczęła już jako dziecko. Karierę rozpoczęła w latach 70. i już wydany w 1976 roku utwór “Lost in France” okazał się być przebojem, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii - tak, jak kolejny, “It's a Heartache”. Szczególnie istotna dla kariery Tyler była kolejna dekada - to w latach 80. ukazały się kultowe dziś kompozycje “Total Eclipse of the Heart” oraz “Holding Out for a Hero” czy “If You Were a Woman (And I Was a Man)” W trakcie trwającej ponad 55 lat kariery Bonnie Tyler nagrała łącznie osiemnaście płyt, a jako ostatnią zapamiętamy “The Best Is Yet to Come” z 2021 roku.