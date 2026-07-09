Tom Hanks kończy 70 lat! Wspominamy najsłynniejsze role aktora

Tom Hanks urodził się 9 lipca 1956 roku w Concord w Kalifornii w rodzinie pracownicy szpitala Janet Marylyn i kucharza Armosa "Buda Hanksa". Teatrem zainteresował się już jako dziecko, w końcu sam zdecydował się studiować ten kierunek w Chabot College w Hayward w Kalifornii, po dwóch latach jednak przeniósł się do California State University w Sacramento. Hanks studiów jednak nie ukończył - zrezygnował z nauki po tym, gdy Vincenta Dowlinga zaproponował mu dołączenie do swojego Great Lakes Theater Festival w Cleveland w stanie Ohio - było jednak jasne, że przyszłą legendę kina ciągnie na wielki ekran.

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Kariera Toma Hanksa

Tom Hanks przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie zadebiutował w slasherze On wie, że jesteś sam z 1980 roku, zagrał też główną rolę w filmie telewizyjnym Zagrajmy w 'Lochy i potwory' z 1982 roku, w tym czasie występował już także w sitcomie Bosom Buddies. Kolejne lata to role w mniej lub lepiej przyjmowanych produkcjach, przełom w karierze Hanksa nadszedł jednak w 1988 roku, gdy wcielił się on w główną rolę w filmie Duży. Komedia z elementami fantasy sprawiła, że aktor na dobre przebił się do pierwszej ligi Hollywood, uzyskując za swoją grę pierwszą w karierze nominację do Oscara.

Czas na deszcz nagród

Sam Hanks po latach mówił, że nie uważał się w tym czasie za dobrego aktora, jest jednak zdania, że kolejne role, m.in. w Na przedmieściach, Ich własna liga czy Bezsenność w Seattle, pomogły mu dopracować warsztat. Dowodem na to jest film z 1993 roku, czyli Filadelfia. Niezwykle głośna produkcja, poruszająca temat AIDS, stała się kasowym i krytycznym hitem - to ona przyniosła aktorowi jego pierwszą w karierze statuetkę Oscara dla 'Najlepszego aktora pierwszoplanowego'. Sukces ten Hanks powtórzył już na kolejnym rozdaniu nagród, odbierając "Złotego Rycerza" za tytułową rolę w produkcji Forrest Gump.

Jeden z najważniejszych aktorów

Przez lata obecności w świecie kina Tom Hanks mocno zapracował sobie na tytuł jednego z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych współczesnych aktorów, który potrafi świetnie odnaleźć się w rolach komediowych oraz dramatycznych. Mając na koncie sześć nominacji od Oscara, dwie zdobyte statuetki, aż jedenaście nominacji do Złotych Globów (pięć wygranych a koncie), pięć szans na wygraną nagrody BAFTA czy tyle samo, jeśli chodzi o prestiżowe Critics' Choice, uchodzi za ikonę kina. W ostatnich latach jednak nastąpił pewien zwrot w karierze Toma Hanksa, a on sam zdobył trzy nominacje do Złotych Malin - z czego rola w filmie Elvis uczyniła z niego dwukrotnego zdobywcę tego "wyróżnienia".

Tom Hanks nie ma jednak zamiaru rezygnować z grania - pod koniec tego roku premierę będzie miał film Here. Poza czasem, w którym aktor ponownie zagra u boku ekranowej partnerki z Forresta Gumpa - Robin Wright. W oczekiwaniu na nowe rola Toma Hanksa, przyglądamy się jego dotychczasowej filmografii - sprawdź w galerii: