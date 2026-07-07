Klawiszowiec Roddy Bottum wspomina okres, kiedy to w Faith No More śpiewała Courtney Love. "To były wspaniałe czasy"

Nie da się ukryć, że historia amerykańskiej formacji Faith No More jest dość burzliwa i niesamowicie ciekawa. Na początku działalności wspomnianej grupy, która największe sukcesy odniosła na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, dochodziło do licznych zmian w składzie.

Nie każdy o tym pamięta, ale przez pewien czas w grupie występował Courtney Love. Przyszła żona Kurta Cobaina z Nirvany i liderka formacji Hole dołączyła do FNM w 1984, czyli rok przed wydaniem debiutanckiego albumu We Care a Lot.

Artystkę widać m.in. w pierwszym telewizyjnym występie Faith No More, który został wyemitowany na kanale 25 Viacom Public Access. W wywiadzie dla Alternative Nation, Roddy Bottum – klawiszowiec FNM – postanowił wspominał tamten, wczesny okres istnienia zespołu.

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– Cóż, byliśmy wtedy super surowi. Byliśmy bardzo prowokacyjni. Wyjaśniłem to jasno w mojej książce ["The Royal We" z 2025 - przyp. red.] – kierunek, w którym zmierzaliśmy, przypominał bardziej artystyczny zespół niż cokolwiek innego. Po prostu stworzyliśmy te szalone muzyczne pętle, które powtarzaliśmy w kółko. Poznaliśmy Courtney. Była wówczas bardzo młoda, my też byliśmy bardzo młodzi i mieliśmy świetną chemię – powiedział Bottum.

Skład z Courtney Love nie przetrwał zbyt długo. Ostatni koncert Faith No More z nią w składzie odbył się 17 czerwca 1984. – Weszła do zespołu w momencie, gdy wprowadzaliśmy wokalistów jeden po drugim, byle tylko mieć kogoś z przodu. Szczerze mówiąc, nie przywiązywaliśmy wtedy wielkiej wagi do roli głównego wokalisty. Courtney wykonała niesamowitą robotę. Jest niesamowitą poetką, ma niesamowitą prezencję i była fantastyczna. Graliśmy razem chyba z sześć miesięcy i zagraliśmy sporo koncertów. To były wspaniałe czasy – podsumował klawiszowiec Faith No More.

Co dalej z Faith No More?

Choć jeszcze całkiem niedawno wydawało się, że przyszłość Faith No More rysuje się w raczej ciemnych barwach, to nieoczekiwanie grupa wrzuciła na swoje konta w mediach społecznościowych grafikę, opatrzoną podpisem "2027". Osoby z otoczenia zespołu, w tym sam Bottum, potwierdziły już, że rzeczywiście formacja powróci na scenę w przyszłym roku!

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