Muzyk Faith No More potwierdza powrót zespołu na scenę! "Myślę, że możemy to robić przez kilka lat"

Pod koniec 2019 roku zespół Faith No More ogłosił serię występów, które miały dojść do skutku latem kolejnego roku. Jak dobrze wiemy, ze względu na ogólnoświatową pandemię nic z tego nie wyszło. Amerykańska kapela nie podążyła śladem innych i nie ogłosiła nowych dat występów, gdy koncertowa branża zaczęła stawać na nogi.

Do tego wszystkiego zamiast o kolejnej trasie, do opinii publicznej zaczęły trafiać informacje o tym, że przyszłość Faith No More znalazła się pod znakiem zapytania. Powodem takiego stanu rzeczy miało być podejście Mike'a Pattona, który sam nawet w jednym z wywiadów stwierdził, że jest to już zamknięty rozdział w jego życiu.

Nieoczekiwanie 16 czerwca na kontach grupy w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie koncertowego tłumu i datą "2027". Choć nie opatrzone żadnym podpisem, z miejsca wzbudziło spekulacje o zaplanowanym na przyszły rok powrocie Faith No More na sceny. Potwierdzenie w końcu nadeszło z obozu menedżera formacji, który ogłosił, że ta nawiązała współpracę z 30e - brazylijskim promotorem koncertów.

Co tam w środku gra? System Of A Down

Muzyk Faith No More zabrał głos w sprawie powrotu zespołu!

Teraz głos w tej szeroko komentowanej sprawie zabrał Bill Gould. Muzyk był gościem podcastu "Rock Talk", w którym oczywiście pojawił się temat powrotu formacji. Basista otwarcie potwierdził, że to nie plotki, a Faith No More naprawdę będzie koncertować! Co ciekawe, Gould dodał, że nie ma tu mowy tylko i wyłącznie o przyszłym roku. Stwierdził on, że zespół ma w planach występowanie przez najbliższe kilka lat!

Basista stwierdził, że muzyka Faith No More od zawsze była przeznaczona do jej odczuwania w sposób fizyczny. Jak mówi, ta kluczowa powstawała, gdy wszyscy oni mieli po 20 lat i dziś już ciężko jest grać ją w taki sam sposób, jak dawniej. Gould wprost dodaje, że obecnie już nie jest w stanie wykonywać swoich partii tak, jak przed laty. Zapewnia on jednak, że cała formacja postanowiła podjąć ryzyko i dawać z siebie wszystko na występach, zaplanowanych na nadchodzące lata.

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