Mike Portnoy o kluczowym zespole dla metalu lat 90.

Mike Portnoy, perkusista Dream Theater, poruszył ten temat w wywiadzie dla portalu Consequence. Muzyk wskazał w nim dziesięć albumów, które najbardziej na niego wpłynęły. Na liście znalazły się takie zespoły, jak m.in. The Beatles, Led Zeppelin, Metallica czy Slayer.

We wspomnianym zestawieniu Portnoy uwzględnił także kultowy krążek Vulgar Display of Power (1992) Pantery. Perkusista uważa zresztą, że właśnie ta formacja "utrzymała metal przy życiu w latach dziewięćdziesiątych".

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Album "Vulgar Display of Power'" ukazał się mniej więcej w tym samym czasie co "Images and Words" Dream Theater. Wówczas byliśmy kolegami z jednej wytwórni. Pracowaliśmy więc z tymi samymi ludźmi. Pamiętam, jak usłyszałem ten album. Po prostu mnie to wszystko powaliło. Byłem już fanem krążka "Cowboys from Hell", ale "Vulgar..." przeniósł ich brzmienie oraz styl na zupełnie nowy poziom. Dla mnie Pantera była zespołem, który podtrzymywał metal przy życiu w latach dziewięćdziesiątych – powiedział perkusista.

W dalszej części rozmowy Portnoy dodał natomiast: – Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych zaczynałem tworzyć Dream Theater, thrash zanikał, a grunge zabijał nas wszystkich. Wszyscy z nim walczyliśmy. Niezależnie od tego, czy grałeś metal, prog czy cokolwiek innego, więc Pantera była dla mnie zespołem, który niósł flagę. Kiedy Metallica czy Anthrax przechodziły zmiany, Pantera niosła flagę metalu przez całe lata dziewięćdziesiąte. Uznanie muszę oddać także Machine Head oraz Sepulturze.

Na sam koniec Mike Portnoy przyznał również, że Pantera odniosła sukces, dzięki odpowiedniej muzycznej miksturze. – Pantera wzięła ciężkość thrash i speed metalu, a następnie nadali temu groove. Zawsze to doceniałem. Mieli teksański swing oraz pewność siebie niczym Mötley Crüe lub Guns N' Roses, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało.

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