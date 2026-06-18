Kai Hansen (Helloween) zapowiedział nowy solowy album. Oto szczegóły tego wydawnictwa

Kai Hansen to postać, której fanom ciężkich brzmień przedstawiać specjalnie nie trzeba. Bez niego power metal na pewno nie wyglądałby tak samo. Mowa w końcu o współzałożycielu Helloween oraz liderze Gamma Ray. Tymczasem legendarny gitarzysta i wokalista postanowił ogłosić szczegóły swojego nowego solowego albumu.

Krążek, zatytułowany Born With A Hammer, ukaże się na rynku 18 września 2026 roku nakładem wytwórni earMUSIC. Będzie to pierwsze solowe wydawnictwo Hansena od czasu projektu Hansen & Friends i płyty XXX - Three Decades In Metal, która pojawiła się na półkach sklepowych w 2016.

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Muzyk udostępnił też pierwszy singiel zapowiadający wspomniane wydawnictwo. Utwór Feeding The Beast, z którym możecie zapoznać się poniżej, to jednocześnie numer otwierający cały album.

Na płycie Born With A Hammer znajdzie się 10 premierowych kompozycji. Tak prezentuje się pełna tracklista:

Feeding The Beast Welcome To Life Don't Care Wait And See Born With A Hammer I.D.G.A.F. End Of The Road Triple Trouble Invaders Wonderland

Kaiowi Hansenowi w studiu nagraniowym towarzyszyli następujący muzycy: gitarzyści Eike Freese (odpowiedzialny również za produkcję), Alexander Dietz (znany z Heaven Shall Burn) i Tim Hansen (syn Kaia, który gra w Induction) oraz perkusista Dan Wilding (członek Carcass).

Zapowiedzi obiecują potężną dawkę bezkompromisowego grania. Born With A Hammer ma być albumem surowym, buntowniczym, przepełnionym punkową energią, hardrockowym groove'em i metalowymi melodiami.

Helloween cały czas w trasie

Muzycy Helloween cały czas promują swój ostatni album, Giants & Monsters z sierpnia 2025. W kwietniu 2026 grupa koncertowała po Ameryce Północnej. W maju wystąpiła natomiast w Japonii. Między czerwcem a sierpniem będzie można zobaczyć Helloween w trakcie europejskich festiwali (niestety, Polski zabrakło na rozpisce). Na sam koniec przyjdzie pora na Amerykę Południową (sierpień-wrzesień).

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