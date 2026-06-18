Ojciec chrzestny power metalu zapowiedział solowy album. Kai Hansen (Helloween) przedstawia "Born With a Hammer"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-18 9:45

Kai Hansen, niemiecki gitarzysta i wokalista znany chociażby z Helloween, nie zwalnia tempa. Muzyk zapowiedział właśnie nową solową płytę. Krążek "Born With A Hammer" ukaże się po wakacjach, ale pierwszy singiel jest już dostępny w sieci.

Kai Hansen
Autor: Kai Hansen / Facebook

Kai Hansen (Helloween) zapowiedział nowy solowy album. Oto szczegóły tego wydawnictwa 

Kai Hansen to postać, której fanom ciężkich brzmień przedstawiać specjalnie nie trzeba. Bez niego power metal na pewno nie wyglądałby tak samo. Mowa w końcu o współzałożycielu Helloween oraz liderze Gamma Ray. Tymczasem legendarny gitarzysta i wokalista postanowił ogłosić szczegóły swojego nowego solowego albumu. 

Krążek, zatytułowany Born With A Hammer, ukaże się na rynku 18 września 2026 roku nakładem wytwórni earMUSIC. Będzie to pierwsze solowe wydawnictwo Hansena od czasu projektu Hansen & Friends i płyty XXX - Three Decades In Metal, która pojawiła się na półkach sklepowych w 2016. 

Oto najlepsze metalowe albumy koncertowe w historii. Jakie tytuły wskazała sztuczna inteligencja?

Muzyk udostępnił też pierwszy singiel zapowiadający wspomniane wydawnictwo. Utwór Feeding The Beast, z którym możecie zapoznać się poniżej, to jednocześnie numer otwierający cały album. 

Na płycie Born With A Hammer znajdzie się 10 premierowych kompozycji. Tak prezentuje się pełna tracklista:

  1. Feeding The Beast
  2. Welcome To Life
  3. Don't Care
  4. Wait And See
  5. Born With A Hammer
  6. I.D.G.A.F.
  7. End Of The Road
  8. Triple Trouble
  9. Invaders
  10. Wonderland

Kaiowi Hansenowi w studiu nagraniowym towarzyszyli następujący muzycy: gitarzyści Eike Freese (odpowiedzialny również za produkcję), Alexander Dietz (znany z Heaven Shall Burn) i Tim Hansen (syn Kaia, który gra w Induction) oraz perkusista Dan Wilding (członek Carcass). 

Polecany artykuł:

Czy będzie czwarta część słynnej sagi Helloween? Wokalista Andi Deris zabrał gł…

Zapowiedzi obiecują potężną dawkę bezkompromisowego grania. Born With A Hammer ma być albumem surowym, buntowniczym, przepełnionym punkową energią, hardrockowym groove'em i metalowymi melodiami. 

Helloween cały czas w trasie

Muzycy Helloween cały czas promują swój ostatni album, Giants & Monsters z sierpnia 2025. W kwietniu 2026 grupa koncertowała po Ameryce Północnej. W maju wystąpiła natomiast w Japonii. Między czerwcem a sierpniem będzie można zobaczyć Helloween w trakcie europejskich festiwali (niestety, Polski zabrakło na rozpisce). Na sam koniec przyjdzie pora na Amerykę Południową (sierpień-wrzesień).

Oto najbardziej wyczekiwane rockowe i metalowe albumy w 2026:

Muse, Anthrax
Galeria zdjęć 19
Rockowe kalendarium
Kora z Maanam jak Mick Jagger. Matthew Bellamy z Muse w bliskim kontakcie z kosmitami. ROCKOWE KALENDARIUM
Rockowe kalendarium
Mediateka.pl