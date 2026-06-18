Metallica szykuje zmiany?! Ten krok zespołu wywołał spekulacje

Po wydaniu w 2016 roku krążka Hardwired... to Self-Destruct Metallica czekała aż sześć lat z rozpoczęciem nowej ery w swojej karierze. Takowa wystartowała pod koniec 2022 roku wraz z wydaniem singla Lux Æterna, którym formacja oficjalne zapowiedziała swój jedenasty studyjny album, 72 Seasons.

Oczywiście w ramach promocji wydawnictwa zorganizowana została monumentalna trasa koncertowa. To w ramach "M72 World Tour" Metallica w przeciągu ostatnich dwóch lat zagrała w Polsce aż trzy razy: w 2024 roku dwukrotnie w Warszawie i w maju tego roku w Chorzowie. Teraz jednak, po nieco ponad trzech latach, świetnie oceniane, pionierskie, pod kątem sceny i wykorzystania pojemności obiektów tournée zmierza ku końcowi. W jego ramach grupa zagra jeszcze sześć koncertów, po czym pokazem w Londynie oficjalnie zamknie ten rozdział w swojej historii.

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Metallica szykuje się do rozpoczęcia nowej ery?!

Era 72 Seasons fanom i fankom Metalliki z pewnością kojarzyć się będzie także z dwoma kolorami: żółtym i czarnym. Te dwie barwy były wiodące dla krążka i wszystkiego, co z nim związane. To właśnie zdjęcie, utrzymane w tych odcieniach, od ponad trzech lat, zdobiło konta zespołu w mediach społecznościowych.

Aż do 16 czerwca! Tego dnia, po godzinie 23:35 czasu polskiego, prowadzący sociale Metalliki ustawili nowe zdjęcie profilowe grupy. Widnieje na nim czarna litera "M", umieszczona na szarym tle. Od jakiegoś czasu często tego typu ruchy wykonawców czy wykonawczyń traktowane są jako zapowiedź nowej ery.

Czy tak samo rzecz się ma w przypadku Metalliki? Tak właśnie gest ten odebrali obserwujący ikonę thrashu w mediach społecznościowych. Głosy te były na tyle wyraziste, że zdecydowali się odpowiedzieć na nie sami zainteresowani, pisząc w jednym z komentarzy, że nowe zdjęcie to "nic, tylko delikatnie odświeżenie sociali".

To jednak wcale nie ostudziło nastrojów. Nie brak tych, którzy są przekonani, że Metallica zaskoczy i wyda, dość szybko, jak na siebie, nowy album. Są i tacy, którzy uważają, że zmiana ma związek ze zbliżającym się 35-leciem "Czarnego Albumu". Jeszcze inni zwracają uwagę na to, że może to być kolorystyczne nawiązanie do nadchodzącej serii występów Metalliki w Sphere "Life Burns Faster", która rozpocznie się 1 października tego roki i potrwa do marca 2027 roku. Jak jednak zwraca uwagę część komentujących, w zapowiedzi tego projektu obecny był także kolor czerwony, którego jednak brak w nowej, zaktualizowanej grafice.

Autor: Metallica/ Facebook

Sonda Wierzysz w to, że Metallica wyda nowy album? Na pewno nie tak szybko! Tak, ale jeszcze nie teraz... Idą nowości! Nieeee...