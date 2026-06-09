Dzień, w którym Metallica nagrała teledysk w otoczeniu najgroźniejszych przestępców. Zespół zagrał koncert w więzieniu

Ledwie rozpoczął się 2001 rok, gdy z obozu Metalliki nadeszły naprawdę zaskakujące wiadomości. 17 stycznia odejście z zespołu po 15 latach ogłosił jego basista Jason Newsted.

Formacja Jamesa Hetfielda, Larsa Ulricha i Kirka Hammetta znalazła się w potrzasku tym bardziej, że w jej obozie nie działo się najlepiej. W zespole iskrzyło, a pomimo tego - w dodatku bez basisty w składzie - ta przystąpiła do nagrań nowej płyty. Kulisy jej powstania śledziły kamery, tworząc w tym tak dziwnym dla Metalliki czasie film dokumentalny. Some Kind of Monster z 2004 roku pokazał nam naprawdę zaskakujące oblicze formacji - zmagającej się wciąż z własnymi demonami, twórczą niemocą, uzależnieniami, echami przeszłości - oczywiście w osobie Dave'a Mustaine'a - oraz próbami zbudowania i stworzenia siebie od nowa.

To także ta produkcja pokazała przesłuchania, mające na celu wybór nowego basisty, którym, w końcu dokładnie 24 lutego 2003 roku, został znany w tym momencie chociażby z występowania u boku Ozzy'ego Osbourne'a Robert Trujillo. Dołączył on do składu Metalliki już po nagraniu przez nią jej ósmego studyjnego albumu, brał jednak aktywny udział w działaniach promocyjnych legendarnego St. Anger.

10 największych zwrotów w karierze Metalliki. Wszystko zaczęło się od "Kill'em All" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Miejsce pełne gniewu

Co ciekawe, w chwili ukazywania się krążka nie promował go jeszcze żaden oficjalny singiel. Nie przeszkodziło to jednak temu, by wyczekiwany od aż sześciu lat (najdłuższa na tamtym etapie kariery przerwa wydawnicza Metalliki) album z miejsca zadebiutował na szczytach list przebojów niemal na całym świecie. Nie zabrakło oczywiście kontrowersji w postaci dość mieszanych recenzji płyty, zwracających uwagę szczególnie na nietypowe brzmienie werbla.

Dopiero niecałe trzy tygodnie po płycie, światło dzienne ujrzał pierwszy promujący ją singiel. Grupa postawiła na kawałek tytułowy, prezentując od razu nagrany do niego teledysk, który powstał w dość nietypowym miejscu.

Mowa o więzieniu San Quentin, czyli najstarszej tego typu placówce, położonej na terenie Kalifornii. Uznawane jest ono także za jedne z najgroźniejszych. O tym, że Metallica do niego zawitała było już wiadomo w tym czasie od ponad miesiąca. Na początku maja 2003 roku zagraniczne media podały informację o tym, że zespół pojawił się w San Quentin, gdzie zagrał... koncert dla grona wybranych więźniów, dla których była to nagroda za dobre zachowanie. Na ten złożyło się łącznie dziesięć kawałków, same klasyki: Creeping Death, From Whom the Bell Tolls, Seek & Destroy, Fade to Black, Fuel, Sad But True, Master of Puppets, One, Enter Sandman oraz Battery. Podczas wizyty nie tylko powstał teledysk, ale też James Hetfield "czule" mówił do osądzonych więźniów (w ich gronie, jednak w celi śmierci, był w tym czasie m.in. Richard Ramirez), przekazano także 10 tysięcy dolarów na budowę boiska baseballowego. Co ważne, to właśnie pokaz w San Quentin z 1 maja 2003 roku przeszedł do historii jako pierwszy koncert, podczas którego Metallica zagrała z Robertem Trujillo jako nowym basistą.

Teledysk do St. Anger został nakręcony dzień wcześniej, zdjęcia potrwały tylko kilka godzin i opierały się na kręceniu części więźniów i samego zespołu, grającego w różnych miejscach placówki. Za kamerą kultowego już dziś obrazka stanęli bracia Emmett i Brendan Malloy. Już na samym jego początku słyszymy strażnika, który tłumaczy muzykom, że na terenie San Quentin obowiązuje zasada, zgodnie z którą w przypadku wzięcia któregoś z nich za zakładnika, nie zostanie mu udzielona pomoc.

Numer tytułowy z krążka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych z repertuaru Metalliki. Zapewnił on jej statuetkę Grammy w kategorii 'Najlepsze wykonanie metal'. Głośny klip zaś był nominowany do MTV VMA 2003 w kategorii 'Best Rock Video', musiał jednak uznać wyższość obrazka do Somewhere I Belong Linkin Park.

Tych kawałków Metallica nie gra na żywo! Chodzi o utwory z kilku płyt: