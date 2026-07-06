Dzień, w którym Led Zeppelin zagrali ostatni koncert z Johnem Bonhamem. Już wtedy huczało o problemach perkusisty

Led Zeppelin szturmem wdarli się na światowy rynek muzyczny. Formacja jeszcze przed wydaniem debiutanckiej płyty bardzo dużo koncertowała, dzięki czemu z powodzeniem udało się jej zapisać w świadomości amerykańskiej publiczności. To za sprawą tego już pierwsza płyta prowadzonej przez gitarzystę Jimmy'ego Page'a formacji dotarła do TOP10 listy "Billboardu", a jeszcze lepiej poradziła sobie, także wydana w 1969 roku, Led Zeppelin II.

Pozycja Led Zeppelin zaczęła rosnąć tak w Ameryce, jak i rodzimej Wielkiej Brytanii. Wraz z premierą kolejnych wydawnictw o zespole robiło się tym głośniej, a każde jego działanie przyciągało uwagę publiki i początkowo sceptycznie nastawionych krytyków. Ci ostatni zarzucali Page'owi, Robertowi Plantowi, Johnowi Bonahmowi i Johnowi Paulowi Jonesowi, że robią wokół siebie zbyt duży rozgłos swoim zachowaniem i koncertami, nie prezentując de facto szczególnie wartościowej muzyki. O tym, że jest zupełnie inaczej przekonali się wszyscy wątpiący w 1971 roku, gdy światło dzienne ujrzał, dziś już legendarny, Led Zeppelin IV.

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Wielki sukces - i przedwczesny koniec

Pierwsza połowa lat 70. była czasem naprawdę intensywnym dla grupy - premiery kolejnych płyt, nowe trasy koncertowe, a co za tym idzie także wielka sława i ogromne pieniądze. Wszystko to sprawiło, że o Led Zeppelin zaczęło się mówić jako o "największym zespole na świecie".

Po pierwszych intensywnych latach pracy muzycy w 1975 roku zrobili sobie krótką przerwę, jednak tylko od koncertowania, co zbiegło się w czasie z wypadkiem, jakiemu uległ Robert Plant. Formacja na scenę wróciła w 1977 roku, a jej występ w Silverdome z 30 kwietnia zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa ze względu na frekwencję. Kolejne trzy lata działalności to następne wydawnictwa i jeszcze więcej koncertów - w tym dwa ostatnie Led Zeppelin w Wielkiej Brytanii, które odbyły się 4 i 11 sierpnia 1979 roku w ramach Knebworth Music Festival. Wtedy najpewniej mało kto się spodziewał, że zespół w oryginalnym składzie w swojej ojczyźnie już nigdy razem nie zagra, a rok i cztery miesiące później Led Zeppelin przestaną istnieć.

Po raz ostatni z Johnem Bonhamem

Swój ostatni występ z Johnem Bonhamem Led Zeppelin zagrali jednak prawie rok po Knebworth. Na czerwiec i lipiec 1980 roku formacja zaplanowała sobie dość małą, kameralną jak na swoje warunki, trasę koncertową po Europie. Już w jej trakcie jednak stało się jasne, że coś niepokojącego dzieje się z perkusistą. Ten nagle stracił przytomność podczas występu grupy w Norymberdze w Niemczech Zachodnich z 27 czerwca 1980 roku. Bonham nagle spadł ze swojego stołka już po zaledwie trzeciej piosence - pokaz został przerwany, a on sam trafił do szpitala. Led Zeppelin zapewniali, że bębniarz doznał zatrucia pokarmowego, gdyż przed pokazem zjadł... 27 bananów. W prasie jednak aż huczało od jego problemów z używkami.

Te, jak dziś wiemy, były prawdziwe. Na tym etapie John miał już bardzo duże problemy, szczególnie z alkoholem, który wlewał w siebie litrami. Pomimo to trasę udało się wznowić, a 7 lipca formacja wystąpiła w berlińskim Eissporthalle. Koncert przebiegł bez incydentów, a w jego ramach Led Zeppelin wykonali set, liczący sobie dwanaście kompozycji i dwa utwory na bis. To właśnie tego dnia w Berlinie, ikona hard rocka zagrała po raz ostatni w swoim oryginalnym składzie.

John Bonham zmarł nieco ponad dwa miesiące po, jak się okazało, swoim ostatnim występie u boku Led Zeppelin. Perkusista został znaleziony martwy 25 września 1980 roku. John miał 32 lata, zmarł w wyniku uduszenia się wymiocinami, co było skutkiem picia przez cały poprzedni dzień alkoholu - szacuje się, że muzyk przyjął go od 1,1 do 1,4 litra. Trzy miesiące później, 4 grudnia 1980 roku, Jimmy Page, Robert Plant i John Paul Jones, wydali oświadczenie, za pośrednictwem którego poinformowali o zakończeniu działalności.

Setlista ostatniego koncertu Led Zeppelin w oryginalnym składzie

The Train Kept A-Rollin' Nobody's Fault But Mine Black Dog In The Evening The Rain Song Hot Dog All My Love Trampled Under Foot Since I've Been Loving You White Summer / Black Mountain Side Kashmir Stairway To Heaven

Bis:

Rock And Roll Whole Lotta Love

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