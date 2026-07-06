Dzień, w którym Led Zeppelin zagrali ostatni koncert z Johnem Bonhamem. Już wtedy huczało o problemach perkusisty

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-06 14:07

Przez dwanaście lat obecności na rynku, zespołowi Led Zeppelin udało się osiągnąć naprawdę kolosalny sukces na całym świecie. Wielu i wiele wydawało się, że nowa dekada lat 80. będzie kolejnym świetnym czasem w karierze Brytyjczyków. Zdaje się, że mało kto spodziewał się tego, że wraz z końcówką 1980 roku Led Zeppelin przestaną istnieć...

Perkusista John Bonham gra na bębnach podczas koncertu. O historii Led Zeppelin przeczytasz na EskaRock.
Autor: Led Zeppelin/ Youtube

Led Zeppelin szturmem wdarli się na światowy rynek muzyczny. Formacja jeszcze przed wydaniem debiutanckiej płyty bardzo dużo koncertowała, dzięki czemu z powodzeniem udało się jej zapisać w świadomości amerykańskiej publiczności. To za sprawą tego już pierwsza płyta prowadzonej przez gitarzystę Jimmy'ego Page'a formacji dotarła do TOP10 listy "Billboardu", a jeszcze lepiej poradziła sobie, także wydana w 1969 roku, Led Zeppelin II.

Pozycja Led Zeppelin zaczęła rosnąć tak w Ameryce, jak i rodzimej Wielkiej Brytanii. Wraz z premierą kolejnych wydawnictw o zespole robiło się tym głośniej, a każde jego działanie przyciągało uwagę publiki i początkowo sceptycznie nastawionych krytyków. Ci ostatni zarzucali Page'owi, Robertowi Plantowi, Johnowi Bonahmowi i Johnowi Paulowi Jonesowi, że robią wokół siebie zbyt duży rozgłos swoim zachowaniem i koncertami, nie prezentując de facto szczególnie wartościowej muzyki. O tym, że jest zupełnie inaczej przekonali się wszyscy wątpiący w 1971 roku, gdy światło dzienne ujrzał, dziś już legendarny, Led Zeppelin IV.

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Wielki sukces - i przedwczesny koniec

Pierwsza połowa lat 70. była czasem naprawdę intensywnym dla grupy - premiery kolejnych płyt, nowe trasy koncertowe, a co za tym idzie także wielka sława i ogromne pieniądze. Wszystko to sprawiło, że o Led Zeppelin zaczęło się mówić jako o "największym zespole na świecie".

Po pierwszych intensywnych latach pracy muzycy w 1975 roku zrobili sobie krótką przerwę, jednak tylko od koncertowania, co zbiegło się w czasie z wypadkiem, jakiemu uległ Robert Plant. Formacja na scenę wróciła w 1977 roku, a jej występ w Silverdome z 30 kwietnia zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa ze względu na frekwencję. Kolejne trzy lata działalności to następne wydawnictwa i jeszcze więcej koncertów - w tym dwa ostatnie Led Zeppelin w Wielkiej Brytanii, które odbyły się 4 i 11 sierpnia 1979 roku w ramach Knebworth Music Festival. Wtedy najpewniej mało kto się spodziewał, że zespół w oryginalnym składzie w swojej ojczyźnie już nigdy razem nie zagra, a rok i cztery miesiące później Led Zeppelin przestaną istnieć.

Po raz ostatni z Johnem Bonhamem

Swój ostatni występ z Johnem Bonhamem Led Zeppelin zagrali jednak prawie rok po Knebworth. Na czerwiec i lipiec 1980 roku formacja zaplanowała sobie dość małą, kameralną jak na swoje warunki, trasę koncertową po Europie. Już w jej trakcie jednak stało się jasne, że coś niepokojącego dzieje się z perkusistą. Ten nagle stracił przytomność podczas występu grupy w Norymberdze w Niemczech Zachodnich z 27 czerwca 1980 roku. Bonham nagle spadł ze swojego stołka już po zaledwie trzeciej piosence - pokaz został przerwany, a on sam trafił do szpitala. Led Zeppelin zapewniali, że bębniarz doznał zatrucia pokarmowego, gdyż przed pokazem zjadł... 27 bananów. W prasie jednak aż huczało od jego problemów z używkami.

Te, jak dziś wiemy, były prawdziwe. Na tym etapie John miał już bardzo duże problemy, szczególnie z alkoholem, który wlewał w siebie litrami. Pomimo to trasę udało się wznowić, a 7 lipca formacja wystąpiła w berlińskim Eissporthalle. Koncert przebiegł bez incydentów, a w jego ramach Led Zeppelin wykonali set, liczący sobie dwanaście kompozycji i dwa utwory na bis. To właśnie tego dnia w Berlinie, ikona hard rocka zagrała po raz ostatni w swoim oryginalnym składzie.

John Bonham zmarł nieco ponad dwa miesiące po, jak się okazało, swoim ostatnim występie u boku Led Zeppelin. Perkusista został znaleziony martwy 25 września 1980 roku. John miał 32 lata, zmarł w wyniku uduszenia się wymiocinami, co było skutkiem picia przez cały poprzedni dzień alkoholu - szacuje się, że muzyk przyjął go od 1,1 do 1,4 litra. Trzy miesiące później, 4 grudnia 1980 roku, Jimmy Page, Robert Plant i John Paul Jones, wydali oświadczenie, za pośrednictwem którego poinformowali o zakończeniu działalności.

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Setlista ostatniego koncertu Led Zeppelin w oryginalnym składzie

  1. The Train Kept A-Rollin'
  2. Nobody's Fault But Mine
  3. Black Dog
  4. In The Evening
  5. The Rain Song
  6. Hot Dog
  7. All My Love
  8. Trampled Under Foot
  9. Since I've Been Loving You
  10. White Summer / Black Mountain Side
  11. Kashmir
  12. Stairway To Heaven 

Bis:

  1. Rock And Roll
  2. Whole Lotta Love

Oto nasze TOP5 płyt Led Zeppelin:

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