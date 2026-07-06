Ringo Starr kończy 86 lat! Jaki jest sekret świetnej formy byłego muzyka The Beatles?

Ringo Starr nie zamierzał załamywać rąk po rozpadzie The Beatles, co nastąpiło w 1970. Perkusista grupy dość szybko, gdyż jeszcze w tym samym roku, wydał debiutancki solowy album, Sentimental Journey, oraz jego następcę - Beaucoups of Blues.

Przełom dla Starra nastąpił w 1973 roku za sprawą albumu, zatytułowanego po prostu Ringo. Od momentu rozpoczęcia działalności na własną rękę muzyk nie zwalnia tempa - nagrywa kolejne płyty, koncertuje po całym świecie czy pojawia się w różnych filmach, głównie dokumentalnych. Pomimo tego, że artysta skończył w tym roku już 86 lat, to raptem kilka tygodni temu, dokładnie 24 kwietnia, światło dzienne ujrzał jego najnowszy, 22. już studyjny album, zatytułowany Long Long Road. Jest to następca wydanego w styczniu 2025 roku Look Up. Tak, jak na poprzednich wydawnictwach, perkusista podąża na nim za brzmieniem country i americana.

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Z czego się bierze tak dobra forma byłego muzyka The Beatles?

Ringo, pomimo 86. lat na karku, może się pochwalić naprawdę dobrą kondycją i ogromną energią na co dzień. Z czego się to wszystko bierze? Temat ten poruszył sam zainteresowany w obszernym wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone", udzielonego przy okazji zbliżającej się premiery płyty.

Starr został wprost poproszony o zdradzenie sekretu swojej świetnej kondycji zdrowotnej i fizycznej. Co ciekawe, perkusista odpowiedział, że jest przekonany, że kluczem do wszystkiego jest to, że na co dzień je on naprawdę dużo... brokułów! Dodał, że naprawdę jest zdania, że za wszystko to, co ma związek z jego dobrym zdrowiem odpowiedzialne są witaminy i składniki, zawarte właśnie w brokułach. Perkusista od lat nie ukrywa, że bardzo zważa na to, co je, gdyż cierpi na liczne alergie pokarmowe - swego czasu zdradził on nawet fanom, że nigdy nie jadł pizzy!

Teraz to widzę. Pokój, miłość i brokuły - przepis na dobre zdrowie według Ringo Starra.

Oto 8 piosenek The Beatles, wykonywanych przez Ringo: