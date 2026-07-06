Które jeszcze ikony rocka i metalu powinny zagrać w Polsce w 2026 roku? Na te koncerty poszlibyśmy najchętniej!

Połowa 2026 roku już za nami - a więc oficjalnie witamy nowe! Trwa lipiec, a co za tym idzie przed nami sporo wszystkiego, co nowe. Mamy tu na myśli oczywiście chociażby premiery płyt - i tych, o których już wiemy, jak i kolejnych, na zapowiedź których wciąż czekamy. Na ten moment wiemy chociażby o nowych wydawnictwach od chociażby Marilyna Mansona, Anthraxu, Artura Rojak czy Editors. Powoli w naszej głowie pojawiają się listy zdarzeń w świecie rocka i metalu, które zapiszą się w historii i zdefiniują 2026 rok - czekamy szczególnie na tegoroczne Rock & Roll Hall of Fame, na którym powinien się pojawić Phil Collins. Patrząc zaś na świat grunge'u nie możemy zapomnieć o plotkach, jakoby do ogłoszenia trasy szykowało się Pearl Jam. Jak dobrze wiemy, po ponad dwudziestu latach w 2025 z grą w formacji pożegnał się Matt Cameron, tym ciekawsze jest więc, kogo w roli nowego bębniarza powitają Eddie Vedder, Stone Gossard, Jeff Ament i Mike McCready.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

O koncertach których koncertowych ikon marzymy na 2026 rok?

No właśnie, koncerty i trasy koncertowe. Już na ten moment wiemy, że tych w tym roku odbędzie się naprawdę sporo, a do tego wiele z nich postanowiło umieścić na swojej mapie również nasz kraj. Nie jest już żadną tajemnicą, że w nadchodzących miesiącach w Polsce zagrają m.in. Scorpions, Marilyn Manson, System of a Down, Judas Priest, Testament, Placebo, Sex Pistols & Frank Carter, Within Temptation, Wolf Alice czy Airbourne na Rockowizna Festiwal, Hollywood Vampires, Korn, Jethro Tull, Aceppt, Strangelove-The Depeche Mode Experience, Deep Purple czy Europe.

A na ogłoszenie jakich koncertów nadal czekamy - i to w wielu przypadkach od dobrych kilku lat? Nasz wybór znajdziesz w galerii!