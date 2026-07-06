James Hetfield w śmiesznych okularach świętował 250-lecie USA! Narzeczona frontmana Metalliki wrzuciła nagranie

4 lipca to bardzo ważna data dla każdego Amerykanina i Amerykanki. Tego dnia właśnie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych świętują swój Dzień Niepodległości. Od zawsze jest to okazja do dużej, radosnej i organizowanej z wielką pompą celebracji. W tym roku była ona jeszcze bardziej szczególna, a to dlatego, że właśnie w 2026 roku minęło dokładnie 250 lat od podpisania Deklaracji Niepodległości, a więc de facto powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Nie da się ukryć, że tak ważna rocznica została jednak przysłonięta w samej Ameryce przez wydarzenie, które miało miejsce tego samego dnia, a więc ślub Taylor Swift i Travisa Kelce. Wciąż jest to obecnie jedno z najbardziej komentowanych na świecie zdarzeń ostatnich dni.

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Ekipa Metalliki świętowała 250-lecie Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii!

Dla wielu i wiele jednym z tych zespołów, które szczególnie kojarzą się ze Stanami Zjednoczonymi i tamtejszą muzyką ciężkich brzmień jest Metallica. Grupa nigdy nie ukrywała tego, jak wiele znaczy dla niej ojczyzna, nic więc dziwnego, że postanowiła świętować jej tak ważny jubileusz pomimo tego, że nie ma jej na terenie USA.

Od kilku tygodniu formacja przebywała na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie koncertem z 5 lipca w Londynie zakończyła swoją trwającą od ponad 3 lat trasę koncertową. Nie przeszkodziło to jednak części ekipy na własną rękę świętować urodzin swojej ojczyzny!

Poinformowała o tym za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych narzeczona Jamesa Hetfielda, Adriana Gillett. Kobieta wrzuciła na swoje konto w socialach nagranie, przedstawiające szykowania do imprezy z okazji 250-lecia USA, aż w końcu samą fetę. Oczywiście nie zabrakło na niej frontmana Metalliki, który bawił się w śmiesznych okularach i koszulce w charakterystyczne biało-czerwone paski.

Nawet w Londynie znaleźliśmy sposób na świętowanie urodzin najwspanialszego kraju. Ogromne podziękowania dla @vickivail2 i ekipy Metalliki za to, że poczuliśmy się jak w domu i za pomoc w zakończeniu niezapomnianej podróży za granicą. Co za niesamowita podróż ❤️🤍💙 Uwielbiam tę RODZINĘ. Jestem dumna z bycia Amerykanką - napisała Adriana Gillett.

Zobacz zdjęcia z imprezy ekipy Metalliki: